/R E P R I S E -- Invitation de la presse - Annonce - Octroi d'une aide financière à la Ville de Sainte-Catherine/

SAINTE-CATHERINE, QC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin et la whip en chef du gouvernement, Mme Nicole Ménard, au nom de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront une aide financière à la Ville de Sainte-Catherine.

DATE : le 11 décembre 2017



HEURE : 15 h



LIEU : Pavillon d'accueil du RécréoParc

5340, boul. Marie-Victorin

Sainte-Catherine, Qc, J5C 1L9

Suivre les indications pour le stationnement P3

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

