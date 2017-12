L'histoire des pensionnats autochtones du Canada maintenant sur Google Earth Voyager







OTTAWA, 11 déc. 2017 /CNW/ - Les pensionnats destinés aux enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont été établis en 1831 et ont persisté pendant 165 ans jusqu'en 1996. Ce système avait un but : celui d'assimiler par la force les Autochtones du Canada à la population non autochtone. Canadian Geographic Éducation (Can Geo Éducation), la première organisation canadienne à produire un contenu pour Google Earth Voyager, a collaboré étroitement avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) de l'Université du Manitoba en vue de créer un outil pédagogique qui aidera les élèves à découvrir ce sombre chapitre de l'histoire du Canada.

« C'est un sujet poignant mais que l'on doit faire connaître pour progresser sur le chemin de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada, explique Ellen Curtis, directrice de Can Geo Éducation. Notre histoire des pensionnats autochtones destinée à Google Earth Voyager fournit une entrée en matière sur le sujet dont ont tant besoin les élèves du primaire et du secondaire. »

Abordée dans une perspective géographique, l'histoire des pensionnats autochtones sur Google Earth Voyager permet aux élèves de localiser sur la carte chaque pensionnat du Canada et même d'avoir une vue aérienne de certains d'entre eux. Le texte explique les raisons pour lesquelles ces établissements ont été construits et décrit la vie des pensionnaires autochtones, les effets que ce système a eus sur eux et la façon dont ils tentent de panser leurs plaies. Les témoignages déchirants des survivants et les descriptions détaillées des abus dont ils ont été victimes dans les pensionnats ne manqueront pas d'impressionner durablement le lecteur. Nous espérons que ces comptes rendus fidèles des blessures et mauvais traitements subis par ces enfants autochtones contribueront à briser les préjugés véhiculés et à instaurer, chez les élèves, une compréhension indispensable au processus de réconciliation.

« L'histoire des pensionnats autochtones sur Google Earth Voyager est un outil pédagogique extrêmement important qui encourage la discussion d'une façon qui s'accorde bien avec les styles d'apprentissage des élèves d'aujourd'hui », explique Ry Moran, directeur du CNVR. « C'est exactement ce dont nous avons besoin pour aborder un sujet aussi difficile que les pensionnats autochtones, si l'on veut entamer la réconciliation. »

L'histoire des pensionnats autochtones du Canada est le dernier affichage de la série Voyager de Google Earth. Google a collaboré avec des partenaires prestigieux comme la NASA, la BBC et, maintenant, Can Geo Éducation, pour doter Google Earth, son service de cartographie très connu, d'une fonctionnalité permettant d'afficher des articles. Au cours des quatre dernières années, Google a aussi soutenu la mise à jour des éléments documentaires afin de rester en phase avec les nouvelles tendances de l'enseignement de la géographie. Pas plus tard que l'été dernier, Google a travaillé avec Can Geo Éducation pour fournir aux enseignants des séances de perfectionnement professionnel sur l'utilisation d'outils de géographie très courants comme Google Maps, Google Street View et Google Expeditions. Ce partenariat avec Google est un des moyens empruntés par Can Geo Éducation pour contribuer à développer les compétences en géographie parmi la population canadienne et pour maintenir la réputation de dynamisme que notre nation a acquise sur le plan de la géographie.

