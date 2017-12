Le producteur du Montreux Comedy renonce à Juste pour rire







MONTREUX, Suisse, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En plein Montreux Comedy Festival, Grégoire Furrer, fondateur et propriétaire du groupe GF Productions, a réuni son conseil d'administration pour statuer sur la suite à donner au projet de rachat de Juste pour rire. Le groupe se retire de la course et signifiera son retrait à la banque mandatée pour la vente avec qui elle a signé une entente de confidentialité.

GF Productions préfère consacrer ses moyens financiers, et ceux mobilisés avec des investisseurs, à son propre réseau de festivals et de projets internationaux qui regroupe déjà des événements à Montreux, Johannesburg et Dubaï.

«?Après avoir rencontré les principaux acteurs québécois et analysé le dossier, je suis convaincu que Juste pour rire doit rester une propriété entièrement québécoise. Une participation minoritaire n'est pas à notre avantage?» indique Grégoire Furrer.

«?Nous réaffirmons toutefois notre volonté de prendre de l'expansion à l'international. Nos événements sont francophones et le Québec peut et doit avoir un rôle important dans notre expansion. Nous souhaitons la meilleure des chances aux futurs propriétaires de Juste pour rire et serions ravis de collaborer avec eux. Puisque notre expertise première réside dans l'opération de festivals, nous serions prêts à collaborer avec tous ceux qui produisent des festivals d'humour au Québec ou envisagent de le faire. Ils pourraient ainsi bénéficier de notre expérience acquise depuis 28 ans, de notre vaste réseau et de notre rayonnement?» précise M.Furrer.

À propos de GF Productions

En place depuis 28 ans, le groupe GF Productions produit l'un des festivals les plus prestigieux de la francophonie et possède des assises solides, étant associé avec un groupe industriel français comme partenaire minoritaire. Le no2 mondial de l'humour francophone est présent à l'international, soit en France, en Suisse, en Belgique, à Dubaï et en Afrique, où il y produit déjà plusieurs événements d'envergure dont le Johannesburg International Comedy Festival, premier festival panafricain. Le groupe GF gère et exploite également des marques comme Stand-up Africa, Trending Comics et Montreux Comedy.

