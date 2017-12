/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, sera à Montréal toute la journée le lundi 11 décembre/

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. (Tokyo : 4151, Nobuo Hanai président-directeur général de « Kyowa Hakko Kirin ») a annoncé aujourd'hui que les résultats de l'étude globale en phase 3 (MAVORIC : Mogamulizumab anti-CCR4 Antibody Versus ComparatOR In CTCL -...