Aeroflot nommée marque de compagnie aérienne numéro un au monde







MOSCOU, December 11, 2017 /PRNewswire/ --

Aeroflot a remporté le prix prestigieux World's Leading Aviation Brand 2017 aux prix World Travel Awards, la première fois que cette nomination a été décernée.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )



Connus comme les Oscars de l'industrie du tourisme, les prix World Travel Awards sont décernés chaque année à des firmes de tourisme, des hôtels et des compagnies aériennes de premier plan. Les prix se déroulent au niveau national et régional durant l'année, suivis de l'évènement international. Les lauréats sont sélectionnés par un vote en ligne qui attire la participation de centaines de professionnels du voyage et de millions de voyageurs. Le critère clé est la qualité du produit et le niveau de service.

La cérémonie mondiale de la WTA s'est déroulée le 10 décembre au centre de villégiature réputé de l'île vietnamienne de Phu Quoc.

Aeroflot a été nommée World's Leading Airline Brand (marque de compagnie aérienne numéro un au monde) dans un domaine extrêmement compétitif incluant des transporteurs tels qu'Emirates.

« Ce prix est pour nous un grand honneur, mais aussi un résultat bien mérité », a déclaré Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot. « Les prix World Travel Awards sont les Oscars de l'industrie du tourisme, et il nous a fallu des années de travail pour triompher dans une catégorie aussi prestigieuse. Aujourd'hui, Aeroflot est l'une des 20 premières compagnies aériennes en termes de nombre de passagers. Skytrax nous a accordé un statut de Compagnie aérienne 4 étoiles et nous avons été récemment désignés Compagnie aérienne internationale cinq étoiles par l'association américaine des passagers APEX. Je suis fier que nous ayons été reconnus comme la marque mondiale numéro un de l'aviation. Aeroflot fera tout son possible pour conserver ce titre à l'avenir. »

En début d'année, Aeroflot a remporté deux catégories clés aux prix World Travel Awards régionaux : Marque de compagnie aérienne numéro un d'Europe et Compagnie aérienne numéro un d'Europe - Classe affaires. Ce résultat signifie que le transporteur phare de Russie a pu participer aux prix internationaux, ce qu'aucune autre compagnie russe n'a pu réaliser auparavant.

En février, Aeroflot a été désignée comme marque de compagnie aérienne la plus puissante au monde par Brand Finance, l'autorité de référence en valeur et stratégie de marque. Aeroflot a été également désignée comme marque la plus puissante de Russie dans tous les secteurs.

À propos d'Aeroflot

Aeroflot est le transporteur aérien phare de Russie et fier membre de l'alliance de compagnies aériennes mondiale SkyTeam. Aeroflot et ses partenaires desservent 1074 destinations dans 177 pays du monde. En 2016, Aeroflot a transporté 29 millions de passagers (43,4 millions de passagers en tant qu'Aeroflot Group incluant ses filiales).

Aeroflot est devenue la première compagnie aérienne russe à obtenir le statut de Compagnie aérienne quatre étoiles de Skytrax en reconnaissance de la haute qualité de son service client. En 2017, Aeroflot a été nommée Meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est pour la sixième fois aux prix Skytrax World Airline Awards.

En 2017, Aeroflot a été nommée marque la plus puissante de Russie et marque de compagnie aérienne la plus forte au monde par Brand Finance, un cabinet de conseil en évaluation et stratégie de premier plan. Aeroflot a été également nommée Meilleure compagnie aérienne majeure d'Europe par les voyageurs de TripAdvisor et reconnue en tant que Compagnie aérienne international favorite de Chine à la Flyer Award Ceremony 2017.

Aeroflot exploite 220 appareils constituant l'une des plus jeunes flottes au monde. Aeroflot est basée à l'Aéroport international Sheremetyevo à Moscou.

Aeroflot figure parmi les leaders mondiaux en termes de sécurité aérienne avec un indice SAFA (Évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers de la Communauté européenne), le principal paramètre de sécurité reconnu à l'échelle mondiale, comparable à ses pairs internationaux.

Premier transporteur russe à faire partie du registre IATA Operational Safety Audit (IOSA), ayant renouvelé son enregistrement pour la septième fois en 2017, Aeroflot a passé avec succès l'IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) et est pleinement conforme à ISO 9001:2015, ISO 14001:2004.

Pour en savoir plus, consulter http://www.aeroflot.com/

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 05:34 et diffusé par :