WestJet démontre la puissance de l'imagination d'un enfant dans sa vidéo du Miracle de Noël de 2017

Inspirée par les jeunes des Repaires jeunesse, la compagnie aérienne donne vie à des miracles.

CALGARY, le 11 déc. 2017 /CNW/ - WestJet a sorti aujourd'hui sa vidéo Miracle de Noël, les 12 vols de Noël, rappelant la joie et l'émerveillement des festivités de Noël à travers les yeux des enfants, en particulier les jeunes des Repaires jeunesse du Canada.

Diffusée sur Facebook en direct, la vidéo propose une compilation de 12 vols mettant en vedette le père Noël bleu, mère Noël et des célébrités qui surprennent et ravissent des centaines d'invités de WestJet. Des milliers d'abonnés du compte Facebook de la compagnie aérienne ont regardé une vidéo pendant 12 jours consécutifs à la fin de novembre. Mais un détail important resté secret est maintenant révélé dans la vidéo vedette sortie aujourd'hui. WestJet a situé ses 12 miracles en fonction de ce que Noël représente pour les enfants.

« Chaque année, WestJet donne aux Canadiens l'occasion de vivre la magie des Fêtes. Cette année, nous avons obtenu la collaboration des jeunes du Repaire jeunesse de Saint-Alban, a déclaré Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Noël est magique à travers les yeux d'un enfant, et les enfants ont été pour nous une merveilleuse source d'inspiration afin de surprendre nos invités. La partie la plus intéressante est que les enfants ont pu voir leur propre miracle prendre vie. »

Qu'il s'agisse de câlins à 40 chiots (et un chat) à l'Aéroport international de Calgary, d'un monde en pain d'épice à l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, du Casse-noisette interprété à l'aire des arrivées à l'Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg, ou d'une boule à neige grandeur nature à l'aéroport international Pearson de Toronto, 12 événements se sont déroulés pendant 12 jours consécutifs dans 10 villes, dont un en cours de vol. Pour voir les miracles prendre vie, visitez le site du Miracle de Noël WestJet.

« Repaires jeunesse du Canada et le programme WestJet tient aux enfants poursuivent le même objectif : rendre possibles les choses impossibles, déclare Mathieu Chantelois, vice-président, Marketing et développement de Repaires jeunesse du Canada. Au cours des dix dernières années, les WestJetters ont fait plus que leur devoir pour soutenir nos repaires et nos communautés, et nous ne pouvons pas penser à un meilleur moyen de célébrer. Nous sommes fiers de faire partie de la vidéo des 12 vols de Noël et entrevoyons l'avenir de notre partenariat avec enthousiasme. »

Le programme WestJet tient aux enfants et les Repaires jeunesse du Canada partagent la vidéo pour inviter les Canadiens à soutenir leur Repaire local. WestJet soutient les Repaires en permettant à des jeunes et au personnel de voyager en avion vers des lieux de formation, d'activités et d'événements qui permettent aux Repaires de recueillir des fonds dans le cadre de divers programmes et services tout aussi enrichissants qu'essentiels, qui profitent aux jeunes, à leur famille et à leur communauté. Pour sa contribution aux 12 vols de Noël, le Repaire jeunesse Saint-Alban de Toronto a reçu un don s'élevant à 10 000 $ de la part de la compagnie aérienne. WestJet et les Repaires jeunesse du Canada ont récemment souligné une étape importante - le 10e anniversaire de WestJet tient aux enfants. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Repaires jeunesse du Canada, visitez le site https://www.bgccan.com/fr/.

À propos de Repaires jeunesse du Canada

À titre de plus important organisme de services aux enfants et aux adolescents, Repaires jeunesse du Canada propose des programmes et des services essentiels à plus de 200?000 jeunes dans près de 700 collectivités d'un bout à l'autre du pays. En dehors des heures de classe, nos Repaires jeunesse offrent aux jeunes des lieux sécuritaires où ils peuvent explorer leurs intérêts, développer leurs talents et obtenir des résultats positifs à plusieurs égards : expression de soi, études, mode de vie sain, activité physique, santé mentale et plus encore. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés aident les jeunes à acquérir l'assurance et le sentiment d'appartenance dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles, tisser des liens positifs et devenir des adultes responsables et aimants. Visitez le www.repairesjeunesse.com pour en savoir plus et suivez-nous sur www.facebook.com/Repairesjeunesse et www.twitter.com/RjeunesseCAN.

WestJet

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et l'une des meilleures compagnies aériennes offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord. Cette reconnaissance est fondée sur des commentaires authentiques de voyageur émis sur Trip Advisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols. En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Récipiendaire d'une cote cinq étoiles en 2017 dans la catégorie des compagnies aériennes à tarifs économiques (The Airline Passenger Experience Association)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur au Canada (Aon Hewitt)

