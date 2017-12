FreeMove & T-Mobile US élargissent leur partenariat afin de mieux répondre aux attentes des multinationales







L'Europe et les Etats-Unis se sont encore un peu plus rapprochés et ceci grâce aux réseaux mobiles. En effet T-Mobile (NASDAQ: TMUS) et FreeMove annoncent aujourd'hui l'extension de leur partenariat visant à mieux répondre aux attentes des multinationales en matière de communications sans-fil, globales et homogènes. Via ce nouvel accord, T-Mobile devient le partenaire exclusif de FreeMove aux Etats-Unis et peut ainsi offrir à ses clients des solutions sur l'ensemble des territoires couverts par Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom and Telia Company, qui rappelons le sont leaders en Allemagne, France, Italie, Royaume-Unis, Suède et Finlande.

« Ce partenariat va apporter un réel bénéfice aux grandes entreprises des deux côtés de l'Atlantique car elles pourront ainsi profiter de ressources commerciales et managériales accrues. Par exemple nos chargés de compte vont pouvoir non seulement conseiller les clients mais également superviser la qualité des services au-delà des frontières. Ils seront également des interlocuteurs de choix pour accompagner efficacement les entreprises dans leur transformation digitale » a déclaré Stephan Fauser, Directeur Général de FreeMove

« Notre vocation à T-Mobile est avant tout d'écouter nos clients afin de régler leurs problèmes. Et le principal d'entre eux, est sans aucun doute les communications mobiles transatlantiques. Ce nouvel accord avec FreeMove nous permet de garantir à nos clients prestigieux une couverture mobile optimale aussi bien ici aux Etats-Unis qu'à l'étranger » déclare Mike Katz, Premier Vice-Président de T-Mobile pour Entreprises.

Notre premier accord avec T-Mobile a été signé en 2010, et nos deux organisations partagent le même objectif qui vise à réduire la complexité et les coûts au sein des entreprises tout en améliorant les synergies. Ce nouveau partenariat et cette collaboration encore plus étroite va nous permettre d'offrir aux clients une approche encore plus rationnelle en matière de services, d'achats et de déploiement.

« Nous proposons à présent des contrats commerciaux qui peuvent couvrir plus de 100 pays tout en maintenant des accords de service avec les plus grands opérateurs à travers le monde » ajoute Stephan Fauser. « Notre collaboration avec T-Mobile US nous permet de gérer encore plus facilement les grandes flottes de mobiles. En effet nous évitons ainsi la complexité et les coûts associés à une négociation multi-fournisseurs.

Le succès de T-Mobile sur le marché du sans-fil depuis 4 ans est incontestable, avec l'acquisition de plus d'un million d'abonnés sur les 18 derniers trimestres fiscaux. Le segment des entreprises est devenu une composante importante dans l'évolution de T-Mobile puisque par ailleurs la part de l'opérateur sur ce marché aux US a plus que doublé, notamment depuis que « Un-carrier for Business » a été lancé en 2015.

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) redéfinit la façon dont les consommateurs et entreprises achètent les services sans-fil via grâce à une offre innovante et de pointe. Notre réseau 4G LTE national propose une expérience mobile inégalée à 70,7 millions de clients qui de leur part ne font aucun compromis sur la qualité et les prix. Localisée à Bellevue dans l'Etat de Washington, T-Mobile US commercialise ses services via ses filiales et sous ses marques T-Mobile et MetroPCS. Pour plus d'information rendez-vous sur http://www.t-mobile.com.

FreeMove est une organisation de télécommunication qui regroupe les compétences nationales d'Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia et Telia Company. Sa mission est de proposer aux multinationales des services de mobilité de pointe en synchronisant le savoir-faire et les ressources de ses membres. L'offre de FreeMove inclut : Un accès aux meilleurs réseaux mobiles européens, une approche contractuelle standardisée, un support client dédié ainsi que des services à haute valeur ajoutée et ceci sur l'ensemble du périmètre géographique de ses clients. Pour plus d'information rendez-vous sur http://www.freemove.com

