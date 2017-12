Mphasis renforce sa présence en Europe de l'Ouest et lance des capacités numériques en France







Préparer les entreprises de ses clients aux défis de l'avenir sur le marché français grâce à des services de cloud et cognitifs

BENGALURU, Inde et NEW YORK, le 11 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Mphasis, un important fournisseur de solutions informatiques spécialisé dans les services de cloud et cognitifs, a annoncé aujourd'hui qu'il renforce sa présence numérique en Europe de l'Ouest en élargissant ses activités en dehors de Mphasis Wyde en France. L'annonce a été faite lors de la célébration du 20e anniversaire de Mphasis Wyde en France.

En renforçant sa présence en Europe, Mphasis franchit une nouvelle étape et élargit son champ d'action actuellement centré sur les solutions d'administration de politiques (Policy Administration Solutions ou PAS) de Mphasis Wyde. Cette expansion permettra aux clients de Mphasis de profiter des capacités de cloud et cognitives disponibles dans la région et d'aider Mphasis à développer ses activités numériques et à acquérir de nouveaux clients dans les secteurs verticaux de l'industrie. En s'appuyant sur sa structure X2C2 TM et son approche de la transformation Front to Back (F2Btm), Mphasis est en mesure de proposer à ses clients de les préparer à l'avenir grâce à ses capacités numériques améliorées.

« L'expansion de Mphasis en France est une décision stratégique. Nos efforts ont toujours été centrés sur le client et nous sommes impatients de transformer numériquement les entreprises de nos clients en France », déclare Dinesh Venugopal, président des services directs et numériques chez Mphasis. « Nous sommes convaincus que notre feuille de route numérique novatrice stimulera la croissance de Mphasis dans la région en agissant sur tous les leviers, y compris l'acquisition de nouveaux clients et le développement de nos relations avec nos clients existants. »

« La technologie a joué un rôle clé dans la création d'expériences client optimales et dans la promotion de l'innovation sur le marché. La transformation numérique a modifié la façon dont les fournisseurs de PAS abordent ce paysage en évolution. D'importants investissements ont été réalisés, améliorant ainsi les méthodes d'intégration, la facilité d'utilisation et la mise à niveau des fonctionnalités et des fonctions », explique Nicolas Michellod, analyste principal chez Celent. « Mphasis Wyde continue de progresser et d'élargir sa clientèle en Europe et nous pensons qu'elle poursuivra sa croissance dans le proche avenir », ajoute-t-il.

Mphasis Wyde a célébré son 20e anniversaire le 8 décembre 2017 lors de la conférence des utilisateurs de Wyde organisée en France.

Mphasis accompagne des clients de renom dans le monde entier, dont notamment 6 grandes banques mondiales, 11 des 15 principaux prêteurs hypothécaires et 3 des principales compagnies d'assurance du monde. La société compte environ 22 000 employés répartis dans 16 pays. Mphasis a récemment remporté le prix AIconics de la meilleure application d'intelligence artificielle (IA) dans les services financiers. Elle a également été nommée parmi les 20 entreprises les plus prometteuses en 2017 selon Insight Success America et parmi les entreprises de rêve où il fait bon travailler en Asie dans la catégorie Informatique et logiciels en 2017 ainsi que dans la catégorie Imagination lors des ISG Paragon Awardstm 2017 organisés en Europe.

À propos de la structure Mphasis X2C2 TM

Mphasis permet aux entreprises de répondre directement au besoin urgent de devenir rapides, innovantes et personnalisées face à la disruption numérique. En utilisant sa structure X2C2TM spécifique à l'industrie, Mphasis adopte une vision centrée sur la chaîne de valeur et le client pour transformer les entreprises en exploitant la puissance des technologies cognitives et des données riches résidant dans les entreprises. Cela lui permet d'introduire une technologie disruptive pour transformer intelligemment les environnements existants. Pour ce faire, Mphasis procède à des transformations Front to Backtm (F2B) avec des indicateurs clés de performance axés sur les affaires, en accompagnant ses clients pour générer du chiffre d'affaires et des bénéfices mesurables. Elle tire ainsi parti des structures de référence de pointe et des capacités de la transformation agile pour obtenir des résultats rapides qui s'accroissent au fil du temps. Outre les avantages d'un retour sur investissement rapide, l'expertise de Mphasis en matière de passage de l'analogique au numérique permet de répondre au partage de pouvoir nécessaire entre l'entreprise et son service informatique, tout en concevant une transformation F2B qui perturbe le moins possible les infrastructures et systèmes existants.

À propos de Mphasis

Mphasis (BSE : 526299 ; NSE : MPHASIS) permet à ses clients de réimaginer leur futur numérique en appliquant une formule unique qui combine cloud intégré et technologies cognitives. La formule du succès de Mphasis, X2C2 TM (tout migrer sur le cloud et tout alimenter par le cognitif), stimule cinq dimensions de valeur commerciale avec une transformation numérique Front to Back intégrée et centrée sur le consommateur, facilitant les activités commerciales et la transformation technologique. Mphasis applique les avancées en matière de cognition et de cloud aux applications et aux services d'infrastructure traditionnels pour apporter une efficacité et une rentabilité devenues indispensables. Les architectures et outils de référence de Mphasis, combinés à une expertise du domaine et à une hyperspécialisation, forment la base qui permet de tisser des relations solides avec des clients prestigieux. Cliquez ici en savoir plus.

