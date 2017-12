NetComm Wireless lance un nouveau dispositif de connexion réseau avec nbn en tant que premier client







SYDNEY, le 11 décembre 2017 /PRNewswire/ -- NetComm Wireless Limited (ASX : NTC) a annoncé aujourd'hui avoir développé une catégorie de produits pionnière dans le monde -- un dispositif de connexion réseau (DCR) -- et avoir obtenu une importante commande auprès de son client initial NBN Co Ltd (nbn), société ayant construit le réseau de haut débit en Australie.

Le DCR est une nouvelle catégorie de produits conçus pour une utilisation sur les marchés internationaux, qui s'utilise conjointement avec l'unité de point de distribution (UPD) leader mondiale de NetComm Wireless.

L'engagement initial en termes de volume auprès de nbn, qui devrait augmenter au fil du temps, engendrera un chiffre d'affaires de 66 millions $ pour NetComm Wireless. Plus important encore, ceci représente un chiffre d'affaires supplémentaire (supérieur à celui lié à l'unité unique d'alimentation à puissance déwattée) d'environ 40 millions $ sur une période de 18 mois suivant le lancement, qui devrait avoir lieu au premier semestre de l'année civile 2018.

Les DCR de NetComm Wireless feront l'objet de tests en termes opérationnels, ainsi qu'en termes de clients, d'activités et de terrain auprès de nbn avant le lancement commercial.

Ken Sheridan, PDG de NetComm Wireless, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous positionner de nouveau à l'avant-garde des développements technologiques clés, qui fournissent un réel avantage aux opérateurs de réseau. Compte tenu de notre succès avec nbn s'agissant de son projet de fibre jusqu'au trottoir (FTTC), nbn s'est naturellement révélé être un client inaugural, et nous sommes ravis de fournir cette technologie DCR afin d'améliorer davantage l'efficacité du déploiement de la FTTC. »

Plusieurs opérateurs leaders ont reconnu le coût élevé et la complexité consistant à creuser dans les locaux des clients afin de déployer la connectivité de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH). Les déploiements de fibre jusqu'au trottoir (FTTC) et de fibre jusqu'au point de distribution (FTTdp) offrent une alternative commercialement viable, en utilisant une UPD installée dans un puits de télécommunications dans la rue sous le trottoir en dehors du domicile. L'UPD connecte la fibre du puits situé dans la rue jusqu'aux lignes de cuivre existantes dans le domicile.

Le DCR intègre un Gfast et un modem VDSL, qui délivrent aux clients des vitesses de haut débit similaires à la fibre sur une petite série de cuivre via une connexion Ethernet pour les routeurs WiFi, les ordinateurs, et autres appareils.

Dans la mesure où l'UPD a besoin d'électricité pour fonctionner, une nouvelle approche était nécessaire afin de surmonter le coût d'exploitation d'une ligne électrique vers des unités individuelles : le DCR est doté d'une capacité d'alimentation à puissance déwattée, qui permet à l'UPD d'être alimentée à partir des locaux du client.

Le client peut installer de manière autonome le dispositif dans ses locaux. Il s'agit d'un dispositif intelligent qui offre des rapports indispensables de surveillance et de diagnostic sur les performances réelles que la ligne délivre au domicile.

Le DCR de NetComm Wireless revêt un caractère unique en permettant aux opérateurs d'offrir une vitesse et une expérience similaires à la fibre, ainsi qu'en garantissant une gestion du réseau de bout en bout sur leur réseau FTTC.

À propos de NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited (ASX : NTC) est un développeur leader de technologies d'accès haut débit fixe sans fil, d'IoT M2M (machine à machine)/industriel sans fil, ainsi que de Fibre et Câble jusqu'au point de distribution (FTTdp/CTTdp), à l'appui d'un monde de plus en plus connecté. Au travers de notre approche « Listen. Innovate. Solve. », nous apportons des solutions répondant aux besoins uniques des principaux opérateurs de télécommunications, fournisseurs de réseaux centraux, intégrateurs de systèmes, ainsi que des clients gouvernementaux et d'entreprise dans le monde entier. Depuis plus de 35 ans, NetComm Wireless conçoit de nouvelles générations de produits de communications de données pionniers dans le monde, et la société est désormais internationalement reconnue comme un innovateur en matière de technologies de communication. Possédant son siège à Sydney (en Australie), NetComm Wireless dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe/au Royaume-Uni, et en Nouvelle-Zélande. Rendez-vous sur : www.netcommwireless.com.

