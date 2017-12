Le 24h Tremblant fracasse tous les records







L'organisation surpasse son ambitieux objectif en récoltant 3 868 742 $, une augmentation de 20 % par rapport à l'an dernier

MONT-TREMBLANT, QC, le 10 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'organisation du 24h Tremblant est plus que fière d'annoncer que sa 17e édition passera à l'histoire comme étant celle lui ayant permis d'atteindre de nouveaux sommets. L'objectif initial était de dépasser le record de l'an dernier, c'est-à-dire 3,25 M$. Mission accomplie! 3 868 742 $ ont été amassés au profit de nos trois grands bénéficiaires, la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs et la Fondation Tremblant.

L'événement en bref

3?868?742 $ amassés

3?317 participants répartis dans 366 équipes

Plus de 18?000 descentes de ski

48?000 kilomètres courus ou marchés, soit 4 fois le diamètre de la Terre!

350 bénévoles

11 ambassadeurs

9 enfants parrainés

3 fondations bénéficiaires

Près de 10 cm de neige reçus à Tremblant

24 heures d'effort (soit 1 140 minutes)

Des milliers de litres de café, de mots d'encouragement, de sourires et de vies changées

Une 18e édition confirmée les 7, 8 et 9 décembre 2018

Une édition qui a fait vibrer la montagne

Des spectacles d'envergure comme celui mettant en vedette Mélissa Lavergne et ses invités et une prestation mémorable livrée par le groupe Simple Plan, venu terminer sa tournée mondiale sur la scène du 24h au pied des pentes, ont contribué à motiver les courageuses troupes bravant les conditions hivernales et la fatigue.

Tout au long du week-end, des milliers de participants et visiteurs du 24h Tremblant ont vécu une inoubliable expérience grâce à ces activités diversifiées :

Le Party Boréale où les participants ont pu lâcher leur fou avant le grand départ, et ce, en savourant la savoureuse bière officielle du 24h brassée tout spécialement pour l'occasion;

où les participants ont pu lâcher leur fou avant le grand départ, et ce, en savourant la savoureuse bière officielle du 24h brassée tout spécialement pour l'occasion; Le petit déjeuner des participants qui a permis à ces derniers de découvrir les touchantes histoires de nombreux enfants malades ou défavorisés et d'entendre le témoignage de survivants qui ont bénéficié des dons amassés;

Le Spectacle au pied des pentes mettant cette année en vedette Mélissa Lavergne, Florence K et ses soeurs Éléonore et Ariane Lagacé, Marc Dery , Ève Landry , Jérôme Couture, Jonny Arsenault , Boogat, Élage Diouf, Antoine Gratton , Stéphanie Bédard et Simple Plan;

mettant cette année en vedette Mélissa Lavergne, Florence K et ses soeurs Éléonore et Ariane Lagacé, , Ève , Jérôme Couture, , Boogat, Élage Diouf, , Stéphanie Bédard et Simple Plan; L'émouvante et survoltée cérémonie de clôture où a été révélé l'impressionnant montant de 3 868 742 $ amassé pour nos trois supporter grands bénéficiaires : la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs et la Fondation Tremblant.

Citations

« Wow! Quelle édition du 24h Tremblant nous avons vécue! Année après année, je suis touché devant le dévouement de toute la communauté entourant le 24h ainsi son engagement inégalé. Le 24h Tremblant n'a qu'un seul et grand objectif : aider le plus d'enfants malades et défavorisés possible. Je suis renversé par l'impressionnante somme amassée de 3 868 742 $ et par ce succès qui est attribuable au travail acharné de plus de 3 300 partipants. »

Simon St-Arnaud, producteur exécutif, 24h Tremblant

« Je suis toujours très fier de voir Tremblant et sa région s'animer et se dépasser pour la cause des enfants. Autour de ce succès renouvelé gravitent beaucoup de participants, de bénévoles et de donateurs dévoués et je les remercie sincèrement. Ensemble, nous accomplissons de grandes et belles choses qui font une réelle différence dans la vie des enfants et de leur famille, j'ai déjà hâte à la 18e édition! »

Patrice Malo, président de la Fondation 24h Tremblant

Tous unis pour les enfants

En plus des milliers de participants, visiteurs et donateurs, de nombreuses personnalités, entreprises et organisations se sont unies pour la cause des enfants malades ou défavorisés.

Cette année encore, le 24h Tremblant a pu compter sur une équipe d'ambassadeurs hors pair qui a permis à l'événement de rayonner comme jamais auparavant. Benoît Gagnon, Philippe Fehmiu, Anne-Marie Withenshaw, Erik Guay, Alexandre Bilodeau, Alexandre Despatie, Lianne Laing, Dominic Arpin et Frédéric Plante contribuent quotidiennement à faire grandir l'événement et à lui donner une couleur unique.

Le montant record amassé et ce grand événement en soi n'auraient évidemment pu être possibles sans le dévouement de nombreux partenaires et grands donateurs qui, grâce à leur implication, ont démontré à quel point la cause des enfants leur tient à coeur : Financière Liberté 55, Telus, Énergie Brookfield, Schneider Electric, Helly Hansen, Kombi, Boréale, Van Houtte, Coca Cola, Air Transat et Adviso.

À propos du 24h Tremblant

Le 24h Tremblant compte sur plus de 25 000 donateurs annuellement et attire des foules excédant les 25 000 personnes, dont plus de 3 300 participants, commanditaires, célébrités, musiciens et journalistes. Le 24h Tremblant, c'est un défi sportif qui se relève en équipes de 6 à 12 participants qui se relaient pendant 24 heures dans l'une des trois épreuves proposées : le ski, la marche et la course à pied. Les équipes inscrites participent à une collecte de dons où tous les profits sont remis à trois grandes fondations vouées à la cause des enfants. Qui plus est, des spectacles d'envergure et une foule d'activités se déroulent tout au long du week-end pour en faire une expérience qui restera gravée à jamais dans la mémoire de tous!

Depuis 2001 tous les efforts du 24h Tremblant ont permis d'amasser près de 28 millions de dollars pour les enfants malades ou défavorisés.

