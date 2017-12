L'UNICEF : Mieux protéger les enfants dans un monde numérique tout en améliorant l'accès à Internet pour les plus défavorisés







Un rapport phare met en lumière les fractures numériques et se penche sur les débats actuels autour des incidences d'Internet et des réseaux sociaux sur la sécurité et le bien-être des enfants

Téléchargez des photos, vidéos et un exemplaire du rapport : http://uni.cf/2j2GvHC

TORONTO et NEW YORK, le 10 déc. 2017 /CNW/ - Bien que les enfants soient très présents sur Internet - un internaute sur trois à l'échelle mondiale est un enfant - les mesures prises pour les protéger des périls du monde numérique et accroître leur accès à un contenu en ligne sûr sont bien trop rares, affirme l'UNICEF dans un rapport annuel publié aujourd'hui. Au Canada, en particulier, les enfants risquent d'être exposés à des sites servant à l'exploitation sexuelle d'enfants et au partage abusif de leurs renseignements personnels. Mais, si elle est bien utilisée, la technologie numérique peut changer les choses pour les enfants qui sont laissés-pour-compte, en leur ouvrant un monde de possibilités, et en leur procurant les connaissances et compétences nécessaires pour réussir.

Le rapport de l'UNICEF La situation des enfants dans le monde 2017 : Les enfants dans un monde numérique analyse pour la première fois de manière exhaustive la manière dont la technologie numérique affecte la vie des enfants et les possibilités qui s'offrent à eux, identifiant à la fois les dangers et les opportunités. Il souligne que les gouvernements et le secteur privé ne se sont pas adaptés au rythme des changements, exposant ainsi les enfants à de nouveaux risques et dangers et laissant de côté des millions d'enfants parmi les plus défavorisés.

« Nous devons faire face au futur, et le futur est en ligne. Mais nous devons y faire face en connaissant les risques que le monde numérique représente pour les enfants. Une fois que nous connaissons et comprenons ces risques, nous pouvons non seulement protéger nos enfants, mais leur permettre de saisir les formidables possibilités que ce monde leur apporte également », explique David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

Le rapport explore les avantages que peut offrir la technologie numérique aux enfants les plus défavorisés, et plus particulièrement à ceux qui grandissent dans la pauvreté ou dont la vie est bouleversée par des crises humanitaires : meilleur accès à l'information, développement de compétences utiles dans un environnement de travail numérique et offre d'une plateforme leur permettant d'échanger en ligne et de faire connaître leurs points de vue.

La fracture numérique exacerbe l'inégalité mondiale

Le rapport montre néanmoins que des millions d'enfants sont laissés-pour-compte. Dans le monde, environ un tiers des jeunes - soit 346 millions de personnes - ne sont pas connectés, ce qui accentue les inégalités et réduit la capacité des enfants à prendre part à une économie de plus en plus numérique.

Le rapport souligne, par ailleurs, qu'Internet accroît la vulnérabilité des enfants aux risques et aux dangers : utilisation de leurs informations personnelles à mauvais escient, accès à des contenus nuisibles et intimidation en ligne, notamment. Car, comme l'indique le rapport, avec l'omniprésence des dispositifs mobiles, l'accès à Internet de nombreux enfants est moins surveillé et potentiellement plus dangereux.

Sans compter que des réseaux numériques comme l'Internet clandestin et les cryptomonnaies favorisent les pires formes d'exploitation et de maltraitance, y compris la diffusion en ligne de contenus pédopornographiques « sur commande » et la traite.

Les enfants en danger au Canada

Au Canada, les enfants ne sont pas à l'abri des risques. Quatre-vingt-douze pour cent de tous les sites servant à l'exploitation sexuelle d'enfants sont hébergés dans seulement cinq pays, dont le Canada. Parallèlement, 81 pour cent des enfants âgés de moins de deux ans dans dix pays à revenu élevé, dont le Canada, avaient une empreinte numérique : ils ont donc été mentionnés ou présentés en ligne, et potentiellement exposés à un large public.

Selon le dernier Bilan Innocenti de l'UNICEF, le Canada se classe au 25e rang sur 41 pays riches en ce qui concerne le bien-être de l'enfant.

« Si nous voulons que le Canada soit le meilleur endroit pour les enfants, nous devons faire de leur bien-être une priorité nationale, et cela comprend examiner la façon dont le paysage numérique en constante évolution les affecte. Le monde en ligne comporte du bon, du mauvais et du très laid, et nous devons nous assurer que les enfants au Canada sont préparés à cette réalité. Pour cela, nous devons d'abord les écouter et leur permettre de faire partie de la solution », ajoute monsieur Morley.

L'UNICEF demande cinq mesures cruciales

Pour niveler le terrain de jeu numérique et le rendre plus sûr pour les enfants, l'UNICEF demande aux gouvernements, au secteur de la technologie numérique et aux industries de télécommunications de faire de l'accès croissant à Internet et de la protection des enfants en ligne une priorité. Selon le rapport, seule une action collective de la part des gouvernements, du secteur privé, des organisations de défense des enfants, du milieu universitaire, des familles et des enfants eux-mêmes peut aplanir les disparités d'accès à Internet et rendre l'espace numérique plus accessible et plus sûr.

« Conçu pour les adultes, Internet est de plus en plus utilisé par les enfants et les jeunes, et la technologie numérique affecte de plus en plus leur vie et leur avenir. Les politiques, pratiques et produits numériques devraient, de ce fait, davantage tenir compte des besoins des enfants, de leurs points de vue et de leur voix », affirme Anthony Lake, le directeur général de l'UNICEF.

Parmi les recommandations pratiques qui peuvent contribuer à l'élaboration de politiques plus efficaces et à la mise en place de pratiques commerciales plus responsables bénéficiant aux enfants figurent les suivantes :

Offrir à tous les enfants un accès abordable à des ressources en ligne de qualité.

Protéger les enfants des dangers d'Internet - y compris la maltraitance, l'exploitation, la traite, l'intimidation et l'exposition à des contenus inappropriés.

Protéger la vie privée et l'identité des enfants en ligne.

Promouvoir l'habileté numérique pour permettre aux enfants de s'informer et de se connecter en toute sécurité.

Tirer parti du pouvoir du secteur privé pour faire progresser les normes et les pratiques éthiques qui protègent les enfants et servent leurs intérêts en ligne.

Placer les enfants au coeur de la politique numérique.

