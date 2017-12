Des résultats concrets à l'issu de la première mission à l'étranger de la mairesse de Montréal







MONTRÉAL, le 10 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a couronné une semaine fort chargée sur la scène internationale en officialisant la venue du siège social nord-américain de Zenika, une société française oeuvrant dans le domaine technologies et de l'innovation

Mme Plante a profité de sa présence en sol parisien pour visiter, en compagnie de Philippe Yvin, président de la Société du Grand Paris, et de Jean-Yves Le Bouillonnec, maire de Cachan, le chantier du Grand Paris express et son tunnelier géant. Cet ambitieux projet de réseau souterrain de 200 kilomètres, qui desservira 68 gares en grande région parisienne d'ici 2030, a notamment pour objectif de désenclaver des quartiers mal desservis en transport en commun, d'améliorer l'accès à l'emploi et de réduire considérablement les temps de déplacement.

« Ma première semaine à l'international à titre de mairesse de Montréal m'a confirmé que le rôle des villes est aujourd'hui plus crucial que jamais. Que ce soit en matière de mobilité, de lutte aux changements climatiques, d'accès à l'emploi, d'intégration des immigrants ou de logement, les villes doivent trouver des réponses concrètes aux grands défis d'aujourd'hui. Durant mes missions, j'ai pu m'inspirer des meilleures pratiques en vue d'obtenir des résultats pour les Montréalais et les Montréalaises, autant au niveau de la création d'emplois que sur les plans de l'innovation municipale en matière d'habitation, de mobilité et de développement durable », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Zenika choisit Montréal pour son siège social nord-américain

Le PDG de l'entreprise Zenika, Carl Azoury, a annoncé jeudi à Paris, en compagnie de la mairesse Valérie Plante et de Stéphane Paquet, vice-président Investissements étrangers et Organisations internationales de Montréal International, que l'entreprise implantera son siège social nord-américain dans le Grand Montréal. Le leader français des services informatiques et de la transformation numérique y implantera également son centre de recherche et développement, entraînant la création de 50 emplois sur trois ans.

« C'est avec fierté que Montréal accueillera le nouveau siège social nord-américain de Zenika. Je suis particulièrement heureuse que le leader français des services informatiques ait été séduit par le caractère innovateur, créatif et francophone de Montréal. Les emplois qui seront créés par l'arrivée de Zenika mettent en lumière le pouvoir d'attraction de Montréal et de ses travailleurs. Zenika contribuera, avec les grands joueurs sur lequel Montréal compte déjà, à définir l'économie de demain », a souligné Valérie Plante.

Une visite à Lyon sous le signe de l'innovation

La mairesse de Montréal a poursuivi sa mission vendredi à Lyon en rencontrant Georges Kepenekian, maire de Lyon, et David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon. La délégation montréalaise a ensuite visité Lyon Confluence, un quartier innovant au coeur de la métropole française, qui mise sur l'accès aux transports collectifs et actifs, le logement abordable, le développement économique et commercial, et une offre de services publics de qualité. Ce laboratoire urbain pourrait inspirer le développement de futurs quartiers montréalais. La mairesse a ensuite participé à la Fête des lumières, célébration lyonnaise de renommée mondiale, à laquelle participaient également des entreprises créatives montréalaises telles que Moment Factory et Spectra.

375e de Montréal : Cérémonie du Manneken-Pis de Bruxelles

La mission de Valérie Plante s'est conclue à Bruxelles, samedi, avec une rencontre à l'Hôtel de ville avec le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. La mairesse de Montréal a ensuite pris la parole lors d'une cérémonie officielle de remise du costume du Manneken-Pis à l'effigie de Montréal, conçu à l'occasion de son 375e anniversaire. Cette rencontre a permis de renforcer les liens déjà très forts entre Montréal et Bruxelles, notamment sur les plans de la culture, des affaires, du développement urbain et de l'innovation. La mairesse s'est également entretenue avec le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal Smeth, afin d'échanger sur les politiques de mobilité durable.

