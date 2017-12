Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale







Des mesures qui favorisent le retour en emploi

MONTRÉAL, le 10 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Selon la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), les mesures prévues au Plan d'action gouvernementale pour l'inclusion économique et la participation sociale visent juste. Le gouvernement rehausse de manière substantielle le filet social des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. La bonne santé économique du Québec doit bénéficier à tous, au premier chef, les plus démunis de notre société.

Pour réussir, une telle politique doit se faire de façon inclusive et durable, ce qui implique de relever avec succès le défi de l'employabilité. L'annonce d'aujourd'hui est un geste important en ce sens. "Le Québec doit soutenir ceux qui en ont le plus besoin et les aider à intégrer durablement, lorsqu'ils le peuvent, le marché du travail afin de mettre à profit leur plein potentiel. C'est d'autant plus nécessaire dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre", a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Il faut plus que jamais donner toutes les chances aux jeunes Québécois et Québécoises qui demandent de l'aide sociale pour la première fois, en les incitant à persévérer dans leurs études et dans leur recherche d'emploi. L'investissement de plus de 260 M$ dans la bonification des primes au travail, de 580,3 M$ dans le cadre d'Objectif Emploi en soutien direct à l'intégration en emploi et au développement de l'employabilité, ainsi que le versement d'un boni de 1000$ pour ceux et celles qui réussissent à se sortir durablement de l'aide de dernier recours envoient le bon signal. Selon Stéphane Forget, « le recours à des programmes ciblés permet d'injecter des sommes là où les besoins sont les plus grands et dans les mesures les plus efficaces. »

Il est également essentiel d'appuyer les entreprises, bien souvent des petites et moyennes, qui plus que jamais, auront besoin du support d'experts en ressources humaines afin d'attirer, recruter et intégrer avec succès des travailleurs ayant parfois été à l'écart du marché du travail pendant de longues périodes. L'accès facilité à cette expertise est une priorité exprimée par bien des entreprises et l'enveloppe annoncée est très restreinte comparativement aux importants besoins.

