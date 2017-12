Invitation aux médias - Une première : Conférence de presse conjointe de Davie et de la CSN le 12 décembre







MONTRÉAL, le 10 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à une importante conférence de presse au cours de laquelle le président de la CSN, Jacques Létourneau, et le représentant de Davie, Spencer Fraser, feront le point sur la situation et dévoileront les prochaines démarches entreprises pour sauver les emplois et le chantier naval de Lévis.

Les appuis aux travailleurs et au chantier naval, le plus grand au Canada, ne cessent de prendre de l'ampleur. La conférence de presse sera l'occasion de le démontrer notamment par la présence des représentants de partis politiques québécois et fédéraux : Parti libéral du Québec, Coalition avenir Québec, Parti québécois, Québec solidaire, Nouveau parti démocratique et Bloc québécois.

OBJET : Conférence de presse de la Davie et de la CSN DATE : Le mardi 12 décembre à 10 heures ENDROIT : Salle 1700 du siège social de la CSN, 1601, De Lorimier

Montréal (le stationnement et l'entrée de la salle de presse sont situés au bout de l'édifice, via la rue Logan) PORTE-PAROLE : Spencer Fraser, Chantier Davie Canada

Jacques Létourneau, CSN

Régent Guay, Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon (CSN)

Pierre Fortier, Syndicat des employés du corps de sécurité de Davie (CSN)

