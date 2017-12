Déclaration des ministres Joly et Wilson-Raybould à l'occasion de la Journée des droits de l'homme







Le 10 décembre marque la Journée des droits de l'homme au Canada et partout dans le monde

GATINEAU, QC, le 10 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Canada est fort non pas malgré sa diversité, mais grâce à elle. Notre culture est aussi diversifiée que notre pays et ses citoyens : des Premières Nations, Inuits et Métis jusqu'aux gens venus des quatre coins du monde pour s'établir ici, en passant par les Français et les Anglais. Nous formons un pays fier et dynamique où de multiples identités s'unissent avec, pour toile de fond, une valeur commune, celle du respect.

La Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année, partout dans le monde, le 10 décembre, date à laquelle l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. La Déclaration accorde à chaque personne la même valeur et la même dignité et elle énonce les droits et libertés garantis à tous les êtres humains.

En tant que Canadiens, nous réaffirmons notre engagement - comme personnes et comme pays - à protéger et à promouvoir les droits de la personne, ici et ailleurs dans le monde. Il reste encore beaucoup à faire, et nous devons toujours chercher à faire mieux.

Alors que nous réfléchissons à la signification de la Journée des droits de l'homme de cette année et que nous nous apprêtons à célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme l'an prochain, nous avons hâte de nouer le dialogue avec les ministres provinciaux et territoriaux, la société civile et les organismes autochtones à la rencontre qui se tiendra prochainement sur les droits de la personne, la première du genre en près de 30 ans. Ensemble, nous ferons progresser les droits de la personne et nous réitérerons notre engagement à bâtir une société inclusive où tout un chacun peut s'épanouir pleinement.

