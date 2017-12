Déclaration - L'honorable Carolyn Bennett et l'honorable Jane Philpott soulignent la Journée des Nations Unies consacrée aux droits de l'homme







OTTAWA, le 10 déc. 2017 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn Bennett, et la ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Tous les Canadiens méritent de voir ses droits respectés et reconnus. Pendant trop longtemps, les peuples autochtones au Canada se sont vus refuser leurs droits inhérents et issus de traités. Cela doit cesser.

Les droits de la personne sont des droits universels, et le gouvernement du Canada s'est engagé à défendre les droits de tous les peuples autochtones en travaillant en partenariat afin de réduire les inégalités socioéconomiques là où elles existent.

Notre gouvernement s'est engagé à pleinement mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous affirmons que les droits reconnus dans la Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des Nations Unies consacrée aux droits de l'homme, nous réitérons notre engagement à reconnaître les droits des peuples autochtones et à améliorer leur qualité de vie quotidienne. »

