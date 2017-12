Sommet de la mobilisation sur le climat de Paris : le Québec sera bien représenté pour démontrer son leadership en matière de lutte contre les changements climatiques







QUÉBEC, le 10 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, sera en France du 11 au 14 décembre prochains en compagnie de l'émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec, M. Jean Lemire, et de la déléguée générale du Québec à Paris, Mme Line Beauchamp, afin de représenter le Québec au Sommet de la mobilisation sur le climat aussi appelé « One Planet Summit ». L'objectif du sommet est de faire le point sur la mise en oeuvre de l'accord de Paris deux ans après son adoption, de valoriser les actions des différents acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques et d'accélérer la mobilisation des moyens financiers.

La ministre fera valoir le leadership du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment dans la Francophonie, de même que le rôle important joué par les États fédérés en la matière.

À l'invitation de la France, la ministre Melançon prendra part notamment, aux côtés du ministre de l'Environnement de Norvège, M. Vidar Helgesen, du président du Grantham Research Institute sur le changement climatique, Lord Nicholas Stern, et du PDG et fondateur du fonds Blue Like an Orange Sustainable Capital France, M. Bertrand Badré, à une table ronde sur les politiques publiques et sur les instruments économiques permettant d'accélérer la transition vers une société plus sobre en carbone. La table ronde sera dirigée par le ministre français de la Transition écologique et solidaire, M. Nicolas Hulot, par le ministre de l'Environnement du Mexique, M. Rafael Pacchiano et par le secrétaire général de l'OCDE, M. Angel Gurria. En plus de sa participation à cet échange, des entretiens bilatéraux seront au programme de la ministre.

Dans le cadre du Sommet, la ministre Melançon participera aussi à la rencontre World Efficiency Solutions, sous l'égide du président de la République, M. Emmanuel Macron. Cet événement constitue le premier rendez-vous international de l'économie sobre en ressources et en carbone.

« Le Sommet de la mobilisation sur le climat de Paris me permettra de poursuivre les discussions entamées à la 23e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ayant eu lieu à Bonn le mois dernier. À la demande de M. Hulot, je me rends à Paris afin de partager la vision du Québec sur la tarification du carbone. Notre marché du carbone est à la fois un outil de développement économique et de réduction des GES. Notre marché se distingue et innove de par le fait qu'il est à la fois infranational et transnational et que la totalité de ses revenus sert à financer le Fonds Vert Québécois qui finance des initiatives de lutte et d'adaptation aux changements climatiques. Notre marché du carbone suscite l'intérêt de nombreux gouvernement qui souhaite s'en inspirer et possiblement se joindre au nôtre. C'est donc un privilège d'aller témoigner de cette réussite politique et économique et d'échanger avec mes homologues des quatre coins de la planète. »

Le Sommet de la mobilisation sur le climat est organisé conjointement par la France , l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Banque mondiale. Il se tiendra sur l'île Seguin, en banlieue parisienne.

mobilisation sur le climat est organisé conjointement par la , l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Banque mondiale. Il se tiendra sur l'île Seguin, en banlieue parisienne. Environ 2 000 participants, parmi lesquels une centaine de chefs d'État et de gouvernement et 800 représentants d'organisations et d'acteurs publics et privés, y sont attendus.

En marge du Sommet, une vingtaine d'événements parallèles se tiendront du 10 au 13 décembre 2017.

