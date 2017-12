Système de répartition comparable au 911 chez Airmedic







SAINT-HUBERT, QC, le 10 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Airmedic est fière d'annoncer qu'elle a récemment terminé l'implantation d'un nouveau système de répartition des appels à sa centrale d'appel d'urgence, la Répartition automatisée par ordinateur (RAO). Comparable au système utilisé par les centrales d'urgence 911, ce logiciel est une solution complète de gestion et de répartition des appels. Fait inusité, il a complètement été adapté à l'environnement unique des évacuations médicales d'urgence aéroportées, une première au Québec.

Compte tenu de cet univers particulier, l'adaptation du logiciel a nécessité une année entière de programmation. Dans le contexte où Airmedic intervient selon les préceptes prouvés de l'intervention rapide, qui peut faire une différence entre la vie ou la mort, ou des séquelles importantes pour une personne en détresse, ce logiciel s'intègre parfaitement aux opérations d'urgence où chaque minute compte.

« Le rôle des infirmiers qui coordonnent notre centrale est capital. De garde 24/7, ces derniers sont au centre de la prise en charge immédiate de nos membres. La coordination des procédures d'évacuation incombe à ces équipes. Ils participent à la localisation des blessés, au déploiement des équipes, procurent du soutien aux proches tout en collaborant avec les services d'urgence et les premiers répondants. L'implantation de la RAO, le système le plus performant qui soit, devenait l'outil indispensable dont Airmedic devait se doter pour marquer sa différence et son avance pour la population », a déclaré Sophie Larochelle, vice-présidente exécutive d'Airmedic.

Cette innovation permet à Airmedic une performance encore plus fine quant à son efficacité lors de la coordination et de l'affectation des équipes d'urgence à partir de la prise des appels. L'acquisition de ce logiciel s'ajoute aux multiples investissements stratégiques qui permettent à Airmedic d'affirmer son rôle de leader dans le domaine des services médicaux d'urgence aéroportés.

À propos d'Airmedic

Employant plus de 150 personnes, Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'aéronefs exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Infirmiers, ambulanciers paramédicaux, inhalothérapeutes, médecins et pilotes travaillent collaboration pour secourir des personnes dont la condition médicale nécessite une évacuation vers le centre hospitalier le plus approprié. Depuis 2012, Airmedic a effectué un nombre croissant de missions, et ce, 365 jours par an, 24 heures par jour.

