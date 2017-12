/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse remettra son Prix Droits et Libertés/







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Prix Droits et Libertés 2017 sera décerné à huit initiatives qui ont favorisé la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones à travers le Québec.

La Commission a choisi le thème des droits des peuples autochtones afin de souligner le dixième anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Les initiatives lauréates sont : la Déclaration de souveraineté d'Atikamekw Nehirowisiw du Conseil de la nation Atikamekw, le Centre des Premières Nations Nikanite de l'Université du Québec à Chicoutimi, la poésie de Natasha Kanapé Fontaine, le Programme Sous le Shaputuan de l'Institut Tshakapesh, le Festival Présence autochtone, le Centre culturel Avataq, le Bureau du Ndakinna du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ainsi que Sébastien Grammond et Christiane Guay.

Date : Le 10 décembre 2017



Heure : La cérémonie débute à 11 h 00

Possibilités de photos et d'entrevues vers 13 h 00



Lieu : BAnQ-Vieux-Montréal

535, rue Viger Est, Montréal, H2L 2P3

L'événement aura lieu en présence des lauréats et des membres du jury : Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et Alexandre Bacon, cofondateur du Cercle KISIS.

Pour en savoir plus sur le Prix Droits et Libertés : www.cdpdj.qc.ca/pdl

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

