Les gouvernements publient un rapport d'étape à l'occasion du premier anniversaire du plan canadien sur le climat







OTTAWA, le 9 déc. 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé la publication du premier rapport d'étape annuel sur la mise en oeuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le tout premier plan pancanadien visant à lutter contre les changements climatiques. Ce plan aidera le pays à réduire la pollution par le carbone, à composer avec les répercussions des changements climatiques, à favoriser l'adoption de solutions technologiques propres et à créer de bons emplois pour la classe moyenne afin de contribuer au renforcement de l'économie.

Il y a un an jour pour jour, les dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux du Canada ont adopté un plan canadien prévoyant des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques et favoriser une croissance économique propre.

Au cours de la dernière année, les gouvernements ont pris des mesures pour appuyer les collectivités les plus touchées par les répercussions des changements climatiques, comme des incendies, des inondations et des conditions météorologiques extrêmes. Ils ont également investi dans la croissance propre et les solutions climatiques, aidant les Canadiens à faire des économies grâce à des solutions énergétiques astucieuses et à l'orientation vers la tarification de la pollution par le carbone à l'échelle du pays en 2018.

Le premier rapport d'étape annuel, qui a été publié aujourd'hui, montre comment les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que les peuples autochtones, travaillent de concert afin de lutter contre les changements climatiques. Même s'il faudra plusieurs années de travail soutenu pour respecter les engagements pris dans le cadre du plan, le rapport d'aujourd'hui souligne que les gouvernements sont sur la bonne voie, grâce aux efforts qu'ils déploient pour mettre le plan en oeuvre.

Le plan canadien sur le climat aidera l'industrie et tous les ordres de gouvernement à progresser fermement vers le respect de leurs engagements en matière de changements climatiques d'ici 2030, tout en favorisant une croissance économique propre. Au fil de la mise en oeuvre, les gouvernements continueront à établir, avec les peuples autochtones, de solides partenariats fondés sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et la collaboration, et à s'appuyer sur les points de vue et l'expertise des Canadiens en matière de lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada collabore avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse par l'entremise de trois tables distinctes. Le premier ministre et les dirigeants autochtones nationaux se sont engagés à créer ces tables permanentes qui produiront chacune des rapports périodiques contenant des mises à jour, des perspectives et des propositions.

Citations

« Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le lancement de notre plan canadien sur le climat il y a un an, et nous commençons à voir les résultats. Nous savons également qu'il nous reste encore beaucoup à faire. En continuant à collaborer à l'échelle du pays, nous pouvons lutter contre les changements climatiques tout en bâtissant une économie plus forte et en créant de bons emplois. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Alors que le monde entreprend une transition historique, passant de l'énergie qui a alimenté nos sociétés pendant des générations à des sources d'énergie propre et renouvelable, le Canada est bien placé pour montrer la voie, grâce à ses ressources abondantes et à son expertise de calibre mondial. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec les provinces et les territoires de même qu'avec les peuples autochtones pour atteindre nos objectifs en matière de réduction des émissions, faire croître l'économie et créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

- Jim Carr, ministre des Ressources naturelles

« Le passage à une économie plus sobre en carbone constitue une occasion en or de créer des emplois durables et bien rémunérés partout au Canada. En collaborant de manière constructive pour atteindre des objectifs communs en matière de changements climatiques, nous sommes maintenant bien placés pour poursuivre sur notre lancée de la dernière année. En plus de profiter aux Canadiens, ces mesures feront du Canada un chef de file mondial dans la lutte contre les changements climatiques. »

- George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique de la Colombie-Britannique, et président du Conseil canadien des ministres de l'Environnement pour l'année 2017

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 9 décembre 2017 à 16:59 et diffusé par :