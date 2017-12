SkyPixel présente une sélection des meilleures photos 2017







De merveilleuses photos aériennes témoins de notre interaction avec la nature et d'endroits inédits du monde vus du ciel

SHENZHEN, Chine, le 9 décembre 2017 /CNW/ - SkyPixel, la communauté mondiale la plus populaire consacrée à la photographie aérienne et gérée en coopération avec DJI, annonce avoir sélectionné quelques-unes des meilleures photos aériennes inscrites au concours de reportages photo 2017 de SkyPixel (2017 SkyPixel Photo Storytelling Contest).

D'un autoportrait cristallin pris au milieu du lac Baïkal à une chasse à l'ours polaire au Nunavut, en tant que témoin, chaque photo, un récit en soi, offre au public de nouvelles perspectives sur le monde dans lequel nous vivons. Ces photos, un choix sommaire parmi les meilleures prises de vues inscrites au concours à ce jour, éternisent de grands moments de 2017 alors que l'année touche à sa fin.

Le concours de reportages photo 2017 de SkyPixel reçoit encore des inscriptions, et ce, jusqu'au 29 décembre 2017. Les participants éventuels peuvent soumettre leurs photos dans trois catégories différentes -- Paysage, Portrait et Reportage -- (ce qui nécessite une série de photos prises au sol et dans les airs) et courir leur chance de gagner jusqu'à 15 000 $ en prix. Pour y participer, rendez-vous https://www.skypixel.com/events/photocontest2017/info.

« La plateforme SkyPixel est devenue un lieu où les photographes aériens, les créateurs et les artistes se rassemblent pour échanger, inspirer et nous offrir des perspectives uniques sur le monde », a déclaré Danny Zheng, vice-président du marketing chez DJI, ajoutant qu'en offrant « la nouvelle catégorie Reportage, nous espérons laisser aux participants toute la liberté créatrice, y compris la liberté de préparer avec soin leur histoire. Les réalisations que nous avons vues jusqu'ici ont dépassé nos attentes et nous espérons qu'elles serviront également d'inspiration à d'autres participants éventuels. »

Les gagnants seront annoncés le 31 janvier 2018. Le gagnant du grand prix de cette année recevra des prix, dont notamment un DJI Inspire 2 avec Zenmuse X7 DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH, un iPhone X 256G, un boîtier de caméra reflex numérique Nikon D850 FX, un Lowepro Pro Runner RL x450 AW II, un trépied en fibre de carbone Manfrotto MKBFRC4-BH Befree avec rotule d'orientation, d'une valeur d'environ 15 000 $ US.

Les groupes professionnels et amateurs verront décerner, dans chaque catégorie, un prix de premier, de deuxième et de troisième place d'une valeur estimée à 7 000 $ US. SkyPixel remettra également une récompense, appelée « prix populaire », aux dix inscriptions les plus appréciées et neuf autres pourront gagner des récompenses au titre de candidat sélectionné.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.skypixel.com/events/photocontest2017/info

Les médias peuvent publier des photos sur leur site Web sous réserve de mention à l'auteur et au concours SkyPixel.

Images téléchargeables : http://bit.ly/2AWlYyg

Galerie complète de photos : https://www.skypixel.com/events/photocontest2017/select

À propos de SkyPixel

Fondée en 2014, SkyPixel est devenue aujourd'hui une importante communauté mondiale consacrée aux photographes et vidéastes aériens. La plateforme compte plus de six millions d'utilisateurs inscrits et héberge des milliers de photographies et de vidéos aériennes téléversées tous les jours par les utilisateurs du monde entier. Les meilleures prises de vues ont reçu plus d'un million de vues. Le plus grand concours de photographies aériennes au monde, édition 2016, organisée par SkyPixel, a vu entrer en lice plus de 27?000 prises de vues provenant de 131 pays. SkyPixel promeut également le développement de la communauté des photographies aériennes en proposant un volet formation mettant en vedette d'éminents experts en imagerie aérienne et montrant comment réaliser des prises de vues aériennes de première qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.skypixel.com.

À propos de DJI

DJI est un leader mondial dans le développement et la fabrication de technologie de drone et de caméra novatrice à usage commercial et récréatif. DJI est fondée et dirigée par des passionnés d'hélicoptères télécommandés et experts en technologie du contrôle de vol et stabilisation de caméra. La société s'engage à faire en sorte que le matériel et les plateformes de photographie aérienne et de cinématographie sont plus accessibles, plus fiables et plus faciles à utiliser par les créateurs et les innovateurs du monde entier. Les activités mondiales de DJI enjambent les Amériques, l'Europe et l'Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont la faveur des clients dans plus de 100 pays, notamment dans la cinématographie, la construction, l'intervention d'urgence, l'agriculture, la conservation et bien d'autres secteurs.

