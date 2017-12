L'Empire State Building et Twentieth Century Fox lance un nouveau spectacle son et lumière







Début du tout premier spectacle lumineux synchronisé avec une interprétation en direct d'une star de « The Greatest Showman » le 9 décembre 2017

NEW YORK, le 9 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) annonce aujourd'hui que l'Empire State Building présentera un spectacle son et lumière chorégraphié sur la chanson « This is Me », écrite par le duo d'auteurs-compositeurs Benj Pasek et Justin Paul, lauréats d'un Oscar et d'un Tony Award (« La La Land », « Dear Evan Hansen ») et tirée du prochain film « The Greatest Showman ». Le tout nouveau spectacle conçu par le régisseur-lumière réputé Marc Brickman sera présenté en première à 20 heures 30 EST le samedi 9 décembre 2017, pendant une réception privée avec des vues spectaculaires de l'Empire State Building en superbe toile de fond. L'actrice Keala Settle, qui interprète la chanson dans le film dans le personnage de la femme à barbe, chantera « This is Me » en direct alors que le célèbre Empire State Building illumine la ville de New York autour d'elle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/617394/Empire_State_Building.jpg

Le spectacle sera diffusé en direct sur la page Facebook de l'Empire State Building et les plateformes de médias sociaux. Une vidéo du spectacle dans son intégralité sera publiée sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) dès la fin de l'événement.

« Le film « The Greatest Showman » raconte une histoire classique d'innovation et d'ingéniosité à New York, caractéristiques qu'incarne l'Empire State Building », a déclaré Anthony E. Malkin, PDG d'ESRT. « La chanson « This is Me », interprétée par la chanteuse star Keala Settle, constitue l'hymne idéal pour saluer le film et la nature transcendante de l'emblématique Empire State Building. »

« The Greatest Showman » est une audace musicale originale qui célèbre la naissance de l'industrie du spectacle et l'émerveillement que nous ressentons lorsque des rêves prennent vie. Inspiré par l'ambition et l'imagination de P.T. Barnum, ce film raconte l'histoire d'un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle fascinant qui devint un succès international. « The Greatest Showman » est mis en scène par le nouveau réalisateur prometteur Michael Gracey, avec des chansons de Benj Pasek et Justin Paul et des stars comme le nominé aux Oscars Hugh Jackman. La distribution comprend aussi la nominée aux Oscars Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron et Rebecca Ferguson. La sortie nationale du film aura lieu le 20 décembre 2017.

À propos de l'Empire State Building

Culminant à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan (de la base à l'antenne), l'Empire State Building, dont le propriétaire est Empire State Realty Trust, Inc., est « le plus célèbre bâtiment du monde ». Doté de nouveaux investissements en rendement énergétique, en infrastructures, en zones publiques et en aménagements, l'Empire State Building a attiré des locataires de tout premier plan provenant de secteurs très divers à travers le monde. La solide technologie de retransmission du gratte-ciel prend en charge toutes les plus grandes chaînes de télévision et de radio FM du marché métropolitain de New York. L'Empire State Building a été désigné bâtiment préféré des Américains à l'issue d'un sondage réalisé par l'American Institute of Architects, et l'Empire State Building Observatory est l'une des attractions favorites au monde et des toute premières destinations touristiques de la région. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, consultez www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), un des plus grands fonds de placements immobiliers, détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des immeubles commerciaux à Manhattan et dans la zone métropolitaine du Grand New York, dont l'Empire State Building, le plus célèbre bâtiment du monde. Avec son siège à New York, dans l'État de New York, le portefeuille bureaux et immeubles commerciaux de la société couvrait une superficie locative de 10,1 millions de pieds carrés au 30 septembre 2017, dont 9,4 millions de pieds carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, et environ 700 000 pieds carrés dans le portefeuille d'immeubles commerciaux.

