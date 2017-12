L'Empire State Building et Twentieth Century Fox lancent un nouveau spectacle son et lumière







Le tout premier spectacle de lumières qui sera synchronisé au spectacle en direct réalisé par la vedette du film musical « The Greatest Showman » débutera le 9 décembre 2017

NEW YORK, le 9 décembre 2017 /CNW/ -- L'Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) a annoncé aujourd'hui que l'Empire State Building présentera un spectacle son et lumière chorégraphié au tube de « This is Me » écrit par les deux compositeurs primés par un prix de l'Academy Award et d'un prix Tony Award, Benj Pasek et Justin Paul (« La La Land », « Dear Evan Hansen »), extrait du film « The Greatest Showman ». Le tout nouveau spectacle conçu par le célèbre concepteur de lumières, M. Marc Brickman, sera présenté en première à 20 h 30, heure de l'Est le samedi 9 décembre 2017, au cours d'une réception privée accompagnée d'une vue éblouissante de l'Empire State Building en tant que toile de fond spectaculaire. L'actrice Keala Settle qui a interprété la chanson dans le film en tant que « La femme barbue » (The Bearded Lady) chantera « This is Me », alors que le célèbre immeuble de renommée mondiale, l'Empire State Building, illuminera la ville de New York autour d'elle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/617394/Empire_State_Building.jpg

Le spectacle sera diffusé en direct sur la page Facebook et les réseaux sociaux de l'Empire State Building. Une vidéo complète du spectacle sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) tout de suite après le spectacle.

« Le film « The Greatest Showman » raconte une histoire classique de New York sur l'innovation et l'ingéniosité, des caractéristiques qui illustrent l'Empire State Building », a déclaré M. Anthony E. Malkin, président-directeur général d'ESRT. La chanson « 'This is Me » interprétée par Keala, une puissante vocaliste, représente l'hymne idéal pour célébrer le film et la nature transcendante de l'emblématique Empire State Building. »

Le film « The Greatest Showman » est un film musical hardi et original qui célèbre l'origine de l'industrie du spectacle et le sens de l'émerveillement que nous ressentons lorsque nos rêves se concrétisent. S'inspirant de l'ambition et l'imagination de P.T. Barnum, « The Greatest Showman » nous raconte l'histoire d'un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle fascinant qui est devenu une sensation mondiale. Le film « The Greatest Showman » est réalisé par un nouveau cinéaste prometteur, M. Michael Gracey, qui comprend des chansons interprétées par Pasek et Paul et met en vedette Hugh Jackman en nomination pour un Academy Award. M. Jackman est accompagné de la candidate à l'Academy Award, Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron et Rebecca Ferguson. Le film sera diffusé dans les salles de cinéma à l'échelle du pays le 20 décembre 2017.

À propos de l'Empire State Building

Se dressant à 1?454 pieds (en partant de la base jusqu'au sommet de l'antenne) en surplombant quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, détenu par l'Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble du monde ». Grâce à de nouveaux investissements dans les secteurs de l'efficacité énergétique, de l'infrastructure, des espaces publics et des attraits, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier choix provenant d'un large éventail de secteurs autour de monde. La technologie robuste de radiodiffusion du gratte-ciel supporte toutes les principales chaînes de télévision et stations de radio FM du marché métropolitain à New York. L'Empire State Building a été désigné comme étant l'édifice préféré en Amérique révélé dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Parallèlement, l'observatoire de l'Empire State Building est l'une des attractions les plus appréciées au monde et représente la première destination touristique de la région. Pour de plus amples renseignements sur l'Empire State Building, veuillez consulter le www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

L'Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), l'une des principales sociétés de placement immobilier (FPI), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, notamment l'Empire State Building, le plus célèbre édifice au monde. La société, dont le siège social est établi à New York, dans l'État de New York possède un portefeuille combiné d'immeubles de bureaux et de commerces de détail s'étendant sur 10,1 millions de pieds carrés locatifs en date du 30 septembre 2017 et qui comprend 9,4 millions de pieds carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois à Fairfield County, au Connecticut, et deux à Westchester County, dans l'État de New York, et environ 700?000 pieds carrés locatifs dans le portefeuille de commerce de détail.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.

