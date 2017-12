Weatherford annonce une vidéoconférence







BAAR, Suisse, le 9 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé qu'elle avait programmé une vidéoconférence pour le vendredi 2 février 2018, à 8 h 30 ET. Cette conférence visera à discuter des résultats du quatrième trimestre de la société qui se terminera le 31 décembre 2017. Elle sera accessible au public.

Pour accéder à cette conférence, veuillez contacter l'opérateur au 866-393-8572 ou au 706-643-6499 pour les appels internationaux, environ 10 minutes avant le début de la conférence, et demander d'être mis en liaison avec la conférence Weatherford. Le code d'accès est « Weatherford ». Une rediffusion sera proposée jusqu'au 16 février 2018, 17 heures. Pour accéder à cette rediffusion, formez le 855-859-2056 ou le 404-537-3406 pour les appels internationaux ; code d'accès4097065.

Une retransmission en direct de la conférence et la rediffusion seront assurées par NASDAQ OMX Corporate Solutions et accessibles via le site Internet de Weatherford sur https://www.weatherford.com/en/investor-relations/conference-call-details/. Pour accéder à la conférence et à sa rediffusion, cliquez sur le lien de la retransmission MP3. Pour visionner la retransmission, vous devez utiliser Microsoft® Windows Media Player. En cas de problème lors de la retransmission, adressez un courriel à streetevents@streetevents.com.

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 90 pays et possède un réseau d'environ 880 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie environ 29 500 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts : Christoph Bausch 713.836.4615

Karen David-Green 713.836.7430

Vice-présidente des relations avec les investisseurs, marketing et communications

