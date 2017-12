Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité - 41 087 $ à l'Association culturelle, sociale et âge d'or de Kazabazua







KAZABAZUA, QC, le 9 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, est fière d'annoncer qu'une somme de 41 087 $ est octroyée, par l'entremise du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC), à l'Association culturelle, sociale et âge d'or de Kazabazua pour son projet Être et Devenir.

Grâce à cette somme, l'organisme pourra poursuivre son travail de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes des municipalités de Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Denholm et Low.

Citation :

« La somme que le gouvernement octroie aujourd'hui permettra à l'Association culturelle, sociale et âge d'or de Kazabazua de poursuivre le projet Être et Devenir. Le travail réalisé par cet organisme est essentiel car il permet de sensibiliser et d'outiller nos jeunes de la Vallée de la Gatineau, âgés de 12 à 25 ans, afin de prévenir la délinquance, par le biais du travail de proximité. »

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Chaque jour, des milliers d'intervenants travaillent auprès de jeunes afin de les éloigner de la délinquance. Le gouvernement du Québec est fier de poursuivre dans cette lignée ses efforts afin de prévenir la criminalité et de lutter contre celle-ci. Les sommes redistribuées permettront d'appuyer les intervenants dans leur travail exceptionnel. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Le PFIPPC est administré par le ministère de la Sécurité publique.

Depuis 1999, la loi prévoit qu'une partie des sommes provenant de la revente des biens confisqués à la suite d'opérations policières, en application du Code criminel et de certaines lois fédérales, soit remise à des organismes communautaires voués à la prévention de la criminalité.

Le PFIPPC soutient les organismes communautaires qui travaillent auprès de la jeunesse et qui appliquent la stratégie de prévention préconisée pour prévenir la délinquance, soit le travail de rue et de milieu.

Avant 2016-2017, les organismes communautaires travaillant en prévention de la criminalité se partageaient annuellement une somme maximale de 1,25 M$ dans le cadre du PFIPPC. Depuis, ce budget a été bonifié de 750 000 $ annuellement pour atteindre 2 M$.

Le PFIPPC offre la possibilité d'une reconduction du financement, pour une période maximale de trois ans, dans le but d'assurer une meilleure efficacité des interventions réalisées.

Pour 2017-2018, 56 organismes communautaires bénéficient de cette subvention.

