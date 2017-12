Le Louvre Abu Dhabi expose le Salvator Mundi de Léonard de Vinci







Le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi a annoncé avoir acquis le Salvator Mundi, chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci. L'oeuvre, saluée comme l'une des plus belles redécouvertes artistiques de ces 100 dernières années, sera exposée au Louvre Abu Dhabi aux côtés d'un autre chef-d'oeuvre du même artiste, La Belle Ferronnière, actuellement prêté par le musée du Louvre.

Peint par l'un des artistes les plus grands et les plus renommés de l'histoire, le Salvator Mundi figure parmi les moins de 20 tableaux du maître de la Renaissance italienne ayant été préservés. Datant d'environ 1500, cette huile sur bois représente le Christ, cadré à mi-corps, faisant face au spectateur et vêtu d'une tunique flottante bleu-mauve, en tant que Sauveur du monde. Le personnage tient un globe de cristal dans sa main gauche et lève sa main droite en signe de bénédiction.

Son Excellence Mohamed Al Mubarak, ministre de la Culture et du Tourisme, a déclaré : « Nous sommes ravis d'exposer au Louvre Abu Dhabi le Salvator Mundi, qui fait partie du riche héritage de Léonard de Vinci. Cette démarche s'inscrit dans notre ambition de faire connaître cet extraordinaire musée à travers le monde, et notre mission consistant à inspirer une nouvelle génération de leaders culturels et de penseurs créatifs à prendre part à l'évolution rapide de notre nation tolérante. »

Manuel Rabaté, directeur du Louvre Abu Dhabi, a ajouté : « Le Salvator Mundi, chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci, s'intègre naturellement dans l'histoire du Louvre Abu Dhabi, le premier musée universel à faire tomber les barrières entre les différentes civilisations. Il sera exposé au sein de notre collection grandissante, et constituera un trésor exceptionnel qui sera sans aucun doute apprécié par nos visiteurs. »

Le musée prépare également le vernissage de son exposition inaugurale, D'un Louvre à l'autre - ouvrir un musée pour tous, qui aura lieu le 21 décembre 2017. Cette dernière retrace l'histoire du musée du Louvre de Paris depuis le XVIII[e] siècle. Divisée en trois sections, l'exposition s'intéressera aux collections royales de Versailles sous le règne de Louis XIV ; au salon carré, transformé en résidence d'artistes de l'Académie ; et à la création ultérieure du musée du Louvre. L'exposition présentera environ 150 tableaux, sculptures, oeuvres d'arts décoratifs ainsi que d'autres pièces importantes, provenant principalement des collections du musée du Louvre, mais également du château de Versailles.

Le Louvre Abu Dhabi compte 6 000 mètres carrés de galeries et inclut des expositions, un musée des enfants destiné aux visiteurs âgés de 6 à 12 ans, un centre de recherche, un restaurant, une boutique et un café. La « ville-musée », conçue comme une médina par l'architecte Jean Nouvel, est surmontée d'un dôme de 180 mètres de diamètre composé de près de 8 000 étoiles en métal entrelacées pour former un savant dessin géométrique. Les visiteurs pourront déambuler dans les espaces de promenade surplombant la mer tandis que les rayons du soleil filtrant à travers le dôme créent un effet saisissant de « pluie de lumière », inspiré des palmeraies des oasis des Émirats Arabes Unis et des souks traditionnels.

À PROPOS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Le ministère de la Culture et du Tourisme préserve et promeut le patrimoine et la culture de l'émirat d'Abu Dhabi et les inscrit dans le développement d'une destination unique, durable et de classe mondiale enrichissant la vie de ses visiteurs et résidents. Le ministère supervise le secteur du tourisme de l'émirat et promeut cette destination au niveau international à travers un large éventail d'activités visant à attirer les visiteurs et les investisseurs. Ses politiques, plans et programmes portent sur la préservation du patrimoine et de la culture, y compris la protection des sites archéologiques et historiques et le développement de musées, notamment le musée du Louvre Abu Dhabi, le musée national Zayed et le musée Guggenheim Abu Dhabi. Le ministère de la Culture et du Tourisme promeut des activités intellectuelles et artistiques et des événements culturels dans le but de créer un environnement culturel riche et d'honorer le patrimoine de l'émirat. L'un de ses rôles clés consiste à créer une synergie pour le développement de la destination grâce à une coordination étroite avec sa base variée de parties prenantes.

À PROPOS DU LOUVRE ABU DHABI

Le Louvre Abu Dhabi est un musée universel situé sur l'île de Saadiyat où sont exposés des oeuvres d'art et objets de l'Antiquité à nos jours dans le but de célébrer les échanges culturels et la diversité. L'architecte français Jean Nouvel a conçu le musée comme une médina avec ses 23 galeries permanentes, son espace d'exposition temporaire, son musée des enfants, son auditorium, ses restaurants, sa boutique et son centre de recherche. Les visiteurs peuvent déambuler dans les espaces de promenade surplombant la mer sous le magnifique dôme du musée. Ils peuvent découvrir la « pluie de lumière » envoûtante de Nouvel, inspirée par les ombres des palmiers qui se chevauchent dans les oasis précieuses des Émirats Arabes Unis où les chemins des voyageurs se croisaient.

Les oeuvres d'art exposées proviennent de civilisations du monde entier. Elles ont été rassemblées pour mettre en lumière des thèmes universels et des influences communes. Le musée se distingue de nombreux musées occidentaux traditionnels qui séparent clairement les oeuvres issues de différentes civilisations. Les thèmes du Louvre Abu Dhabi comprennent : la représentation du pouvoir ; la représentation du divin ; l'exploration de territoires inconnus ; et l'aube de la mondialisation. Le Louvre Abu Dhabi a acquis plus de 620 objets à ce jour, dont des oeuvres individuelles, des séries et des collections. Certaines seront exposées aux côtés de 300 oeuvres empruntées à 13 institutions françaises de premier plan.

Le Louvre Abu Dhabi est né d'un accord conclu en 2007 entre les gouvernements d'Abu Dhabi et de la France. Cet accord stipule que le nom du Louvre sera prêté pour une période de 30 ans ; que le nombre d'oeuvres d'art prêtées par des institutions françaises pour une durée de 10 ans diminuera à mesure que la collection permanente s'étoffera ; et que des expositions temporaires seront programmées pendant 15 ans.

