/R E P R I S E -- Je signe pour la consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux - Verre : la fin du gaspillage/







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La campagne Verre : la fin du gaspillage est lancée aujourd'hui par 3 organisations syndicales pour instaurer une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux vendues par la Société des alcools du Québec (SAQ). Le samedi 9 décembre prochain, des membres de ces 3 organisations, soit la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec FTQ) et le Syndicat des Métallos (FTQ), seront dès 10 h devant une vingtaine de succursales de la SAQ à travers le Québec avec une pétition, question d'inviter les Québécois à « signer pour la consigne ».

En conférence de presse ce matin, les leaders syndicaux ont présenté une animation sur la campagne qui circulera sur les médias sociaux pour une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux.

Pour l'heure, seulement 14 % du verre placé dans les bacs ou les sacs de recyclage par les citoyens est bel et bien recyclé. « Les taux de recyclage sont gênants. Des travailleuses et travailleurs sont blessés dans les centres de tri en manipulant du verre cassé, dont le contenu vient souvent souiller les autres matières. La consigne fonctionne très bien sur les bouteilles de bière classiques, avec un taux de recyclage et de récupération qui frise les 100 %. Il y a de quoi s'en inspirer afin de créer des emplois pour un réel recyclage du verre », croit le président de la CSN, Jacques Létourneau, qui était accompagné d'Alexandre Joly, président du Syndicat des employés de magasin et de bureau de la SAQ-CSN (SEMB-SAQ).

Une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux permettrait de récolter le verre séparément, de le traiter plus facilement pour qu'il puisse entrer à nouveau dans la composition de verre. « Actuellement, l'usine québécoise qui fabrique des contenants en verre doit importer de l'étranger du verre broyé à grands frais. Pourtant avec une consigne, elle pourrait s'approvisionner à même le verre recyclé au Québec, augmenter la proportion de verre dans ses recettes et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites lors de la fabrication », illustre l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, qui avait à ses côtés Éric Provencher, le président de la section locale 206G des Métallos représentant les travailleurs d'Owens Illinois.

La campagne Verre : la fin du gaspillage propose d'instaurer une consigne de 25 ¢ sur chaque bouteille vendue par la SAQ, qui pourrait même être remboursée sur la carte de fidélité de la société d'État, la carte Inspire, lors du retour des bouteilles. « La société d'État doit être un citoyen corporatif exemplaire. Elle doit prendre ses responsabilités. Nous sommes une des seules provinces au pays à ne pas avoir de consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux et on voit où ça nous a menés, avec des taux faméliques de recyclage et de récupération. Une consigne, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie du Québec et c'est bon pour l'emploi », ajoute le président du SCFP-Québec, Denis Bolduc, flanqué du président du Syndicat de la SAQ?SCFP 3535, Joel Latour.

Une copie PDF de la pétition peut être téléchargée sur les sites csn.qc.ca, scfp.qc.ca et metallos.ca. Elle sera au cours des prochains mois diffusée sur le site de l'Assemblée nationale.

Des militants seront donc postés de 10 h à 14 h le samedi 9 décembre prochain devant les SAQ suivantes pour faire signer la pétition. Les 3 organisations syndicales invitent les citoyens à se joindre à eux pour signer et aider à faire signer la pétition aux endroits suivants :

Montréal : SAQ Dépôt, Marché Central, 1001, rue du Marché central

SAQ Beaubien, 900, rue Beaubien Est, Montréal

SAQ Atwater, 155, avenue Atwater, Montréal Vaudreuil : SAQ Dépôt, 22600, chemin Dumberry, Vaudreuil-Dorion Saint-Hubert : SAQ Dépôt, 1525, boulevard des Promenades, Saint-Hubert Sorel-Tracy : SAQ, 340, boulevard Poliquin Saint-Jean-sur-Richelieu : SAQ, 1095, boulevard du Séminaire Nord Blainville : SAQ Dépôt, 1395, boulevard Michèle-Bohec Terrebonne : SAQ, 241, rue des Migrateurs Sherbrooke : SAQ Dépôt, 540, boulevard Jean-Paul-Perreault Drummondville : SAQ, 695, boulevard Saint-Joseph Trois-Rivières : SAQ Dépôt, 3305, boulevard des Récollets Québec : SAQ Dépôt 2900, rue Einstein

SAQ, 853, rue Saint-Jean Saint-Georges : SAQ, 15 655, boulevard Lacroix Saguenay : SAQ Dépôt, 1898, boulevard Talbot Rimouski : SAQ, 457, boulevard St Germain, Rimouski Sept-Îles : SAQ, 649, boulevard Laure Rouyn-Noranda : SAQ, 200, boulevard Rideau

