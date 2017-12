China UnionPay soutient la modernisation de l'industrie des paiements à l'étranger







SHANGHAI, 9 décembre 2017 /PRNewswire/ -- De nos jours, les normes techniques financières de la Chine sont devenues une importante force d'impulsion de la modernisation de l'industrie des paiements à l'étranger. Les réseaux de transferts de paiements en Serbie, en Biélorussie et au Tadjikistan se construisent ou se modernisent selon les normes d'UnionPay. Plus de dix pays, dont l'Albanie, la Bulgarie et la Tanzanie ont exprimé le souhait de voir UnionPay les aider à mettre en place des réseaux de transferts de paiements.

« Un paiement et un règlement sans accroc servent de condition requise et de garantie fondamentale pour une circulation sans entrave du commerce et des devises, » a fait observer Shi Wenchao, président de China UnionPay. UnionPay soutient la réalisation d'interconnexions pour paiements internationaux en étendant son acceptation et son émission de cartes, en faisant la promotion de produits et services novateurs et en développant une coopération dans les réseaux et normes de paiement afin d'être au service des échanges personnels entre la Chine et le reste du monde.

Ainsi, plus de 50 pays et régions le long de La ceinture et la route acceptent à présent les cartes UnionPay dont plus de 25 millions y ont été émises, ce qui représente 15 fois ce qu'elles étaient avant que la Chine propose l'initiative de La ceinture et la route. Les cartes UnionPay sont acceptées par plus de 4 millions de commerces et 400 000 GAB dans la région, soit respectivement le triple et le double par rapport à avant le lancement de l'initiative de La ceinture et la route par la Chine. Parmi ces pays et régions, certains ont effectué une acceptation sans frontière des cartes UnionPay, ou l'effectueront bientôt.

L'interconnexion des réseaux de paiements dans la région s'accélère.

Au cours des dernières années, UnionPay a revalorisé sa coopération commerciale selon des normes techniques de collaboration par le biais d'une participation à l'édification d'infrastructures de paiements sur des marchés à l'extérieur de la Chine continentale et de l'attribution de licence pour normes de cartes à puce. C'est ainsi que les systèmes de transfert par carte bancaire en Thaïlande et au Laos ont été mis en place sur la base des normes d'UnionPay. En juillet, UnionPay a conclu un accord avec la Banque du Tadjikistan où elle va contribuer à l'architecture du réseau local de transferts par cartes bancaires, et au cours du même mois a accepté de mettre à niveau le système de paiements en Biélorussie en collaboration avec Belkart.

Le mois dernier, Shi Wenchao a signé un accord avec le président de la Banque centrale de Serbie en vue de la promotion de l'acceptation complète et de l'émission locale de cartes UnionPay dans le pays, de l'attribution de licence pour normes de puces et de la collaboration dans l'innovation au niveau des paiements.

Shi Wenchao a ajouté : « La technologie, les normes, les systèmes et les règles élaborés de façon indépendante par UnionPay sont largement reconnus par l'industrie mondiale des paiements. UnionPay est disposée à partager notre expérience afin d'aider d'autres pays à moderniser leurs réseaux de paiements, renforcer leur capacité de services financiers et apporter une valeur substantielle à nos institutions partenaires tout en accélérant la localisation des opérations commerciales d'UnionPay. »

De plus, de nombreux marchés souhaitent adopter les normes d'UnionPay pour cartes à puce. Ces normes sont officiellement recommandées dans l'industrie des paiements en Thaïlande et Birmanie, et ce sont également les normes uniformes transfrontalières pour cartes à puce sur le réseau de paiement en Asie. Pareillement, BancNet, réseau de transfert aux Philippines et Rintis, réseau de transfert des GAB d'Indonésie émettront sur une grande échelle des cartes à puce aux normes d'UnionPay par l'intermédiaire d'exploitation sous licence.

L'essor des produits novateurs d'UnionPay se révèle sous un nouveau jour.

UnionPay est en train de faire une percée avec l'acceptation et l'émission de cartes sur les marchés en dehors de Chine. UnionPay est complètement acceptée aux Émirats arabes unis, de même que dans pratiquement tous les terminaux de points de vente et plus de 70 % des GAB au Pakistan. La couverture d'acceptation d'UnionPay atteindra 95 % au Kazakhstan cette année, et UnionPay sera également acceptée au Monténégro et en Albanie.

Tandis que la portée de cette acceptation continue son expansion, la carte UnionPay est la préférée d'un nombre croissant de clients en dehors de Chine. Au point de vue des émissions, elle arrive en tête de toutes les autres au Laos, en Mongolie et en Birmanie, tandis qu'au Pakistan c'est la deuxième carte internationale. Et elle est émise dans la totalité des 10 pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les services novateurs de paiements d'UnionPay sont lancés dans plus en plus de pays où ils soutiennent la mise en oeuvre de la finance inclusive. En Russie, le QuickPass mobile d'UnionPay est accepté aux terminaux des points de vente de plus de 200 000 commerces. Les normes UnionPay QR Code deviendront les normes recommandées par la Banque centrale de Thaïlande. Dans le courant de cette année, les clients à Singapour seront en mesure d'utiliser l'UnionPay QR Code pour paiements locaux et à l'étranger.

