Weifang, la capitale des cerfs-volants, vise à devenir la ville de l'industrie, de la culture, du dynamisme et de la qualité

WEIFANG, Chine, 9 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le 26 novembre, une douzaine de journalistes de la grande presse, y compris Xinhua News Agency, The People's Daily, Guangming Daily et China News Service, ont commenté extensivement sur le développement de Weifang city. La ville de Weifang, centre agricole et culturel de la province de Shandong dans l'Est de la Chine, riche de près de 2000 ans d'histoire, vise à devenir une ville industrielle célèbre pour sa culture, son dynamisme et son habitabilité. Dans l'optique de ces objectifs, Weifang attache une grande importance à la formation d'un système industriel moderne, à la coordination du développement rural et urbain, à la recherche de nouvelles forces motrices pour le développement, au renforcement d'un pouvoir discret culturel, aux réformes, à l'amélioration des moyens de subsistance de la population, et à l'optimisation de la gouvernance sociale.

En tant que berceau des cerfs-volants, la ville de Weifang a hébergé le premier festival international des cerfs-volants en 1984 et est renommée pour être la Capitale des cerfs-volants.

Weifang revendique non seulement de nombreux sites naturels et historiques, mais aussi Weichai, le plus grand conglomérat de Chine spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de moteurs diesel.

D'après le Département de la publicité du Comité municipal de CPC Weifang, au cours des cinq dernières années, Weifang a été reconnue par les autorités centrales en tant que zone de démonstration agricole moderne nationale, ville modèle de normalisation de l'interconnexion agriculture-affaires, zone pilote complète de développement ouvert agricole national, base de fabrication d'équipement haut de gamme dans la région entourant la Baie de Bohai, et base industrielle nationale de matériaux biosurfactants.

