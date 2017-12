Enterprise Holdings Inc. se classe parmi les 100 meilleurs employeurs à Toronto







Enterprise est reconnue comme chef de file en matière de pratiques exemplaires en milieu de travail dans le cadre de la douzième édition du concours annuel visant à récompenser les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto (RGT)

TORONTO, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Enterprise Holdings Inc., la plus importante agence de location de voitures au Canada et propriétaire d'Enterprise Location d'Auto, de Location d'autos National et d'Alamo Rent A Car, a été nommée l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto (RGT) par Mediacorp Canada Inc., dans le cadre du concours annuel des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto. Le prix est une mention élogieuse attribuée à des employeurs de la RGT qui se démarquent en matière de pratiques exemplaires en milieu de travail, et Enterprise Holdings est la seule entreprise de location de voitures figurant sur la liste des 100 meilleurs employeurs.

« La RGT a depuis toujours attiré les meilleurs talents de partout au pays », a affirmé Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui gère le concours. « Les gens d'ailleurs au pays observent depuis longtemps et avec stupéfaction l'exode de plusieurs jeunes gens qualifiés et talentueux vers Toronto. Aujourd'hui, cependant, la RGT est un pôle d'excellence pour toutes les personnes talentueuses provenant des quatre coins du monde - et les employeurs de la région sont les chefs de file au pays lorsqu'il est question d'offrir des politiques et des initiatives novatrices en matière de RH qui tiennent compte de la diversité de la population. »

Les employeurs qui figurent sur la liste des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto ont été évalués en fonction de huit critères : le milieu de travail physique; le climat professionnel et social; les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; les vacances et autres congés; les communications avec les employés; la gestion du rendement; la formation et le perfectionnement, et l'engagement dans la collectivité.

« C'est pour nous un honneur d'être reconnus parmi un groupe aussi extraordinaire d'employeurs de la région de Toronto », a expliqué Margi Dolan, vice-présidente adjointe, Ressources humaines, à Enterprise Holdings au Canada. « En tant qu'employeur, notre recherche de l'excellence provient de la nature de notre culture d'entreprise, qui consiste à veiller au bien-être de nos employés et à celui des collectivités dans lesquelles ils vivent et travaillent. »

Autres honneurs au Canada

Cette reconnaissance survient après qu'Enterprise ait été nommée l'un des meilleurs milieux de travail au Canada, selon le populaire site de recherche d'emploi Indeed, plus tôt cette année. Pour dresser cette liste, Indeed a effectué une recherche dans sa base de données qui contient 600 000 avis d'employés afin de cerner les 25 meilleurs milieux de travail.

Au cours des années, Enterprise a été largement récompensée pour ses pratiques en matière d'emploi et de recrutement au Canada, ayant reçu notamment un Prix North American Candidate Experience Award de Talent Board, un Prix National Campus Recruitment Excellence Award de TalentEgg pour le meilleur programme de diplômés et un Prix d'excellence en innovation de l'Association canadienne des spécialistes en emploi et des employeurs (ACSEE) pour son site de recherche d'emplois. De plus, Enterprise s'est plusieurs fois classée au palmarès des 50 meilleurs employeurs au Canada, établi par le magazine Report on Business du Globe and Mail.

Une croissance qui favorise l'embauche et les promotions

Avec sa gamme diversifiée de marques, Enterprise Holdings compte plus de 750 succursales aéroportuaires et de proximité entièrement pourvues en personnel et plus de 5 400 employés à l'échelle du pays. En 2016, l'ouverture de nouvelles succursales aéroportuaires et de proximité, l'agrandissement de succursales existantes et l'expansion des affaires de l'entreprisehttphttps://www.enterpriseholdings.com/en/press-archive/2016/07/canadas-largest-car-rental-company-expanding-network-in-toronto-area.html ont entraîné des embauches dans toutes les provinces du Canada.

Cette année, Enterprise prévoit poursuivre son expansion à l'échelle du Canada et envisage d'ouvrir pas moins de 15 succursales de proximité. De plus, les tendances en matière de recrutement demeurent positives : plus de 500 nouveaux employés se sont inscrits à notre programme de formation en gestion à travers le pays.

Le réputé programme de formation en gestion d'Enterprise donne aux diplômés universitaires l'occasion de toucher à tous les aspects du métier, y compris en leur montrant comment aider les équipes à devenir autonomes et comment offrir un excellent service à la clientèle en personne. Le programme se distingue aussi en raison de ses formations intensives favorisant l'acquisition de nombreuses compétences en affaires, y compris la gestion des profits et des pertes, les ventes et le marketing interentreprises et la logistique opérationnelle.

La culture d'Enterprise Holdings, qui est axée sur la promotion à l'interne, favorise le succès des apprentis en gestion en leur permettant de gravir rapidement les échelons de l'entreprise en fonction de leur rendement et de leur éthique de travail. De fait, plusieurs des hauts dirigeants de l'entreprise ont fait leurs premiers pas dans le cadre du programme de formation en gestion. En outre, l'éventail des occasions d'emploi et des fonctions d'affaires au sein d'Enterprise Holdings lui permet d'offrir à ses employés la possibilité de changer de poste sans avoir à quitter la société.

Depuis le début de l'année seulement, plus de 15 000 employés d'Enterprise ont été promus, mutés ou réaffectés à l'interne. Notre philosophie axée sur la promotion à l'interne crée un cycle continu d'occasions nouvelles pour nos employés, et ce, tant pour les apprentis en gestion que pour les membres de la haute direction.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les possibilités d'emploi chez Enterprise Holdings au Canada, consultez le site https://emplois.enterprise.ca/.

À propos d'Enterprise Holdings

Enterprise Holdings Inc. et sa société affiliée Enterprise Gestion de parcs de véhicules offrent ensemble une solution complète de transport. Ensemble, ces entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 milliards de dollars et ont exploité près de 1,9 million de véhicules partout dans le monde durant l'exercice 2017. Au Canada, Enterprise Holdings exploite une flotte de plus de 98 000 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 750 succursales aéroportuaires et de proximité sous les marques Enterprise Location d'Auto, Location d'autos National et Alamo Rent A Car. Comptant plus de 5 400 employés regroupés sous ces marques, Enterprise Holdings est la plus importante entreprise de location de voitures au Canada. Sa société affiliée, Enterprise Gestion de parcs de véhicules, offre des services de gestion de parcs complets pour les entreprises, les agences gouvernementales et les organisations exploitant des parcs de taille moyenne de 20 véhicules ou plus, de même que pour celles qui sont à la recherche d'une solution de rechange aux programmes de remboursement des employés. Les autres services de transport commercialisés sous la marque Enterprise au Canada comprennent Location de camions, CarShare et Collection de voitures Exotiques.

