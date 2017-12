Conférence de presse - la police provinciale de l'ontario lance l'opération de conduite sécuritaire des camions au moyen d'une approche innovatrice pour cibler les chauffeurs de camion distraits







TORONTO, Dec. 8 , 2017 /CNW/ - La Police provinciale de l'Ontario invite les membres des médias à participer au lancement d'une nouvelle initiative de sécurité routière qui met l'accent sur la sécurité des véhicules à moteur commerciaux.

Le sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, Brad BLAIR, dévoilera les détails de cette initiative et de l'approche innovatrice adoptée pour repérer les chauffeurs de camion (et les autres conducteurs) qui sont distraits ou qui présentent d'autres comportements dangereux sur la route.

Certains véhicules peu courants utilisés par les corps de police dans le cadre de cette initiative seront sur place pour le lancement.

Il sera possible d'organiser des entretiens particuliers après la discussion.

Date : lundi 11 décembre 2017

Heure : 8 h 30

Emplacement : Détachement de Toronto de la Police provinciale de l'Ontario

2682, rue Keele, North York

Renseignements : Serg. Kerry Schmidt, Division de la sécurité de la circulation

Téléphone : 416 460-4701

