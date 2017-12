Le gouvernement du Canada offre des possibilités aux jeunes de l'Île-du-Prince-Édouard







SUMMERSIDE, PE, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Bâtir une classe moyenne forte signifie donner aux jeunes du Canada les outils dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi et le garder.

C'est pourquoi le député d'Egmont, Robert Morrissey, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui un nouveau projet qui permettra aux jeunes de Summerside d'acquérir des compétences professionnelles et une expérience de travail pratique.

Jusqu'à 28 jeunes participeront à un projet mené par Réseau de développement économique et d'employabilité Île-du-Prince-Édouard Inc. (RDÉE Î.-P.-É.). Ils amélioreront leur employabilité en développant des compétences au moyen d'ateliers et de possibilités d'apprentissage pratique. Ils acquerront également une expérience de travail précieuse dans des domaines tels que l'éducation et le graphisme.

Le gouvernement du Canada offrira un financement plus de 329 000 $ pour ce projet dans le cadre du programme Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse. Objectif carrière appuie les projets qui aident les diplômés postsecondaires à faire la transition vers le marché du travail au moyen de stages rémunérés et offre aux jeunes l'information et l'expérience dont ils ont besoin pour faire un choix de carrière éclairé, pour trouver un emploi ou pour poursuivre leurs études.

Citations

« Nous savons que nos collectivités plus fortes et en meilleure santé lorsque tout le monde peut participer pleinement. Soutenir les jeunes lorsqu'ils intègrent la main-d'oeuvre est une façon essentielle de stimuler notre économie et de renforcer la classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Je suis fier d'appuyer un projet qui donne aux jeunes la possibilité d'explorer leurs intérêts professionnels tout en perfectionnant les compétences qui les aideront à obtenir un emploi dans leur domaine d'expertise. Des projets tels que celui-ci permettent aux jeunes Canadiens de faire de leurs ambitions une réalité. »

- Robert Morrissey, député d'Egmont



« Ce programme est destiné aux jeunes adultes de moins de 30 ans qui, idéalement, peuvent s'exprimer en français et qui souhaitent retourner ou demeurer à l'Île-du-Prince-Édouard pour bâtir leur carrière. »

- Bonnie Gallant, directrice générale, RDÉE Î.-P.- É.

Les faits en bref

Objectif carrière est l'un des trois volets de programme faisant partie de la Stratégie emploi jeunesse (SEJ) du gouvernement. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie afin d'aider les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans à obtenir de l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les capacités dont ils ont besoin pour effectuer une transition réussie vers le marché du travail.

Le financement total de la Stratégie emploi jeunesse a été augmenté de 278 millions de dollars en 2016?2017, ce qui représente le plus important investissement depuis son lancement.

Dans le budget de 2017, le gouvernement investit un montant supplémentaire de 395,5 millions de dollars sur trois ans dans la Stratégie, à compter de 2017-2018.

Combinés aux mesures du budget de 2016, ces investissements permettront :

à plus de 33 000 jeunes vulnérables d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi ou retourner aux études;



de créer 15 000 nouveaux emplois verts pour les jeunes Canadiens;



d'offrir à ces derniers plus de 1 600 nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur du patrimoine.

