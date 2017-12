Terre-Neuve-et-Labrador et Canopy Growth concluent une entente globale d'approvisionnement, de développement et de vente au détail







ST. JOHN'S et SMITHS FALLS, ON, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») et des représentants de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ont le plaisir d'annoncer que la Société a conclu une entente d'approvisionnement et de production - l'entente provinciale d'approvisionnement de cannabis la plus importante à ce jour, qui garantit aux Terre-neuviens un approvisionnement réglementé de cannabis sur le marché légal.

Canopy Growth s'engage à fournir annuellement 8 000 kg de produits de cannabis de première qualité au cours des deux premières années. En vertu des modalités de l'entente, Canopy Growth établira une nouvelle installation de production à Terre-Neuve-et-Labrador d'une capacité annuelle de 12 000 kg, créant ainsi 145 emplois dans un secteur émergent et apportant à la région un important investissement en capital. Nous évaluons actuellement des sites, dont l'un pourrait devenir la première installation de production autorisée dans la province.

« Cette entente conclue avec un producteur reconnu à l'échelle internationale garantit non seulement un approvisionnement sûr en cannabis pour Terre-Neuve-et-Labrador avant juillet 2018, soit le délai imposé par le gouvernement fédéral, mais entraîne également la création de 145 emplois dans notre province », a déclaré l'honorable Christopher Mitchelmore, ministre du Tourisme, de la Culture, de l'Industrie et de l'Innovation de Terre-Neuve-et-Labrador. « Cette entente nous servira de cadre de travail pour l'établissement d'autres ententes d'approvisionnement et de production de cannabis. Nous entrevoyons pour l'avenir une industrie axée sur la production, la création d'emplois, le développement de la chaîne d'approvisionnement et la R.-D. dans notre province. »

« Les activités de la Société s'étendront sous peu d'un océan à l'autre, avec des installations prévues dans sept provinces, dont Terre-Neuve-et-Labrador », a mentionné Bruce Linton, président et chef de la direction de Canopy Growth. « Là où nous menons nos activités, nous recherchons des moyens de nous intégrer dans la collectivité, et ce, afin de nous assurer de redonner aux collectivités dans lesquelles nous nous établissons. »

Tweed Inc. (« Tweed »), filiale en propriété exclusive de Canopy, pourra également déposer une demande de permis d'exploitation pour quatre nouveaux établissements de vente au détail dans la province. Cela serait un jalon important pour Tweed, qui est actuellement une marque dominante dans l'industrie du cannabis. Avec ces permis en main, Tweed serait la première entreprise du pays à ouvrir quatre commerces détenus et exploités par des intérêts privés pour la vente au détail de cannabis légal. La recherche de sites est en cours, dont deux dans la péninsule d'Avalon, un autre à l'ouest de la péninsule et le quatrième au futur site de production. Canopy Growth et Tweed veulent également ouvrir des sites de vente à leurs installations de production dans d'autres provinces, ce qui est une pratique courante des brasseries et des vignobles canadiens.

« Le cadre de travail établi par Terre-Neuve-et-Labrador pour les commerces de détail nous permettra de tirer parti de notre plateforme de commerce en ligne et de nos marques bien connues, dont Tweed, DNA Genetics, Leafs By Snoop, ainsi que de notre programme CraftGrow, et de les présenter avec fierté et conviction dans les établissements qui auront pignon sur rue, a poursuivi M. Linton. Je tiens à féliciter le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d'avoir choisi un modèle de vente au détail qui encourage la croissance locale et l'expérience de proximité, tout en équilibrant la participation des secteurs public et privé. »

Tweed a une longue tradition de vente responsable en tant que producteur de cannabis à des fins médicales et a établi des partenariats avec des organismes tels que MADD Canada et Parent Action on Drugs pour assurer une transition responsable vers la légalisation du cannabis au Canada. La Société se réjouit à la perspective d'établir des espaces de vente accueillants et chaleureux qui privilégieront un service à la clientèle de premier ordre et l'éducation sur les produits, en s'appuyant sur la plateforme de production de cannabis la plus importante au Canada et un grand nombre de partenariats relevant du programme CraftGrow pour offrir du cannabis sous toutes ses formes aux Terre-neuviens.

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société internationale de calibre mondial un produit, un établissement et un pays à la fois.

Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite sept installations de production de cannabis ayant une capacité de production dépassant 665 000 pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Ses activités s'étendent à l'échelle de sept pays et de quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis et, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété partielle, Canopy Health Innovations, elle a affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement IP. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, l'entreprise fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre inscription historique à la bourse à notre expansion internationale, la fierté d'offrir une valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth Corporation, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent les futures capacités opérationnelles et de production, l'effet d'une amélioration des infrastructures ou d'une augmentation de la capacité de production ainsi que les prévisions quant à la gamme de produits offerts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et Canopy Growth Corporation décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

