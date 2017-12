Montréal devient la première métropole francophone à se doter d'un conseil des politiques alimentaires







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Système alimentaire montréalais, une des deux mobilisations constitutives de Montréal - Métropole en santé, a annoncé le 29 novembre dernier la mise en place du Conseil des politiques alimentaires montréalais (CPA-Mtl). Cette instance régionale autonome fera l'objet d'un lancement officiel et festif au printemps 2018.

Des actions concrètes à Montréal

Le CPA-Mtl est issu du Système Alimentaire Montréalais (SAM), le réseau montréalais de plus de 250 partenaires locaux et régionaux en alimentation. Le SAM et ses partenaires ont mis en oeuvre plus de 30 actions collaboratives entre 2014 et 2016 dans la région montréalaise, et s'engagent à mettre sur pied 17 projets dans le cadre du Plan d'action 2017-2019. Ces projets se déploieront, entre autres, à travers quatre chantiers thématiques:

La sécurité alimentaire pour tous

Les agricultures urbaines

L'approvisionnement institutionnel, alternatif et solidaire

Les pertes et le gaspillage alimentaires

4 rôles pour le CPA-Mtl

Les partenaires du SAM ont déterminé quatre rôles pour le CPA-Mtl :

Espace de coopération, de concertation et de maillage régional et local Ressource-conseil régionale auprès des partenaires et acteurs publics et privés de l'agglomération Développement de positions et promotion de priorités et de politiques favorables à un système alimentaire durable et équitable Incubateur d'initiatives régionales structurantes et levier financier régional

Composition multisectorielle et multidisciplinaire pour le CPA-Mtl

Avec la collaboration du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, de la Direction régionale de santé publique de Montréal, de la Ville de Montréal, et de Québec en Forme, le CPA-Mtl se composera de 16 membres, dont 7 membres statutaires et 9 membres sélectionnés issus de la société civile. Ces derniers feront l'objet d'un appel à candidatures dès le 8 janvier 2018.

Pourquoi un Conseil des politiques alimentaires à Montréal?

L'alimentation est un sujet complexe touchant à des questions de société, d'environnement, de santé, d'aménagement, de développement et d'innovation. À Montréal, 60 % des citoyens ont une faible consommation de fruits et de légumes, un citoyen sur dix fait face à de l'insécurité alimentaire, et 51 % présentent un surplus de poids. Instance transversale, le CPA-Mtl brise les silos et ouvre des espaces d'échanges qui alimentent des projets régionaux, des recommandations et des avis concertés. Il assure une approche systémique à notre alimentation et met en oeuvre les engagements pris par le Ville de Montréal lors de la signature du Pacte de Milan en 2015. À l'heure actuelle, il existe plus de 300 CPA en Amérique du Nord, notamment à Vancouver, Toronto et Boston.

Le Système Alimentaire Montréalais

Le Système Alimentaire Montréalais est un réseau régional de plus de 250 partenaires. Mis en place en 2011, son but est de faciliter l'accès pour tous à une alimentation saine, diversifiée, abordable et de proximité dans une perspective de développement durable.

SOURCE Système Alimentaire Montréalais

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 17:06 et diffusé par :