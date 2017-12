Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - à 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

NOUVELLE CONFIGURATION A-20 /A-720 / ÉCHANGEUR TURCOT

Nouvelle configuration A-720 et A-20 OUEST et fermetures de longue durée

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que de nouvelles configurations et fermetures de longue durée seront mises en place dans le secteur Turcot à compter du 11 décembre. Cela entraînera des changements importants dans les habitudes de déplacement des usagers. Des impacts majeurs sur la circulation sont à prévoir.

Le Ministère invite les usagers à être vigilants et à porter une attention particulière à la signalisation orange. Afin de connaître votre nouvel itinéraire, consultez la section Mon parcours du site Web Turcot.

Pour faciliter vos déplacements sur le réseau, optez pour le transport collectif. Consultez la section Mobilité Montréal du Québec 511 pour trouver des solutions de transport à votre mesure.

À PARTIR DE LUNDI MATIN 5 H

A-15 / A-20 / A-720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A-15 NORD pour A-20 OUEST

RÉOUVERTURE (sur une structure temporaire), à partir de lundi 5 h

Note : accès à cette bretelle à la hauteur du boul. De La Vérendrye.

A-15 / A-20 / A-720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A-15 SUD (Décarie) pour A-20 OUEST

ouverture d'une nouvelle bretelle temporaire, à partir de lundi 5 h

Note : l'usager se dirigera vers EST pour ensuite revenir vers l'A-20 OUEST (au niveau de la rue Saint-Rémi) via le nouveau boul. Pullman. Cette configuration est temporaire.

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

circulation transférée sur le nouveau tronçon de l'A-20, à partir de lundi 5 h

Notes :

fermeture des entrées des boul. Monk (définitive) et Angrignon.

Détour via la rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre , rue Richmond et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue.

, rue et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue. ouverture d'une entrée temporaire pour les usagers en provenance du boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue (R-138).

A-720 | TUNNEL VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

À la sortie du tunnel Ville-Marie

circulation déviée à contresens sur la R- 136 EST (2 voies disponibles), à compter de lundi 5 h

Note : à partir de la nouvelle entrée de la rue Rose-de-Lima, 3 voies seront disponibles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 / A-15 / A-20 | PONT CHAMPLAIN

Brossard, Montréal

Direction MONTRÉAL

fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Note : fermeture de la première voie à 21 h.

R-138 | PONT HONORÉ-MERCIER

Kahnawake, Montréal

Direction EST / MONTRÉAL

À la fin du pont Mercier

fermeture de 1 voie sur 2, de samedi 3 h à dimanche 8 h

Au début du pont Mercier

fermeture de 1 voie sur 2, samedi de 6 h à 9 h

Bretelle R-138 EST (venant de Châteauguay) pour le pont Mercier / Montréal

fermeture COMPLÈTE, samedi de 7 h 30 à 17 h

Détour : bretelle R-132 EST (vers La Prairie), demi-tour au chemin Old Malone et R-138 EST / pont.

Direction OUEST / RIVE-SUD

fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 19 h à lundi 5 h

Note : les travaux de samedi sur le pont Honoré-Mercier peuvent être reportés dimanche en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

MONTRÉAL

A-15 / A-20 / A-720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A-15 SUD (Décarie) pour A-720 EST (Ville-Marie, centre-ville)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détours :

principal : bretelle A-15 SUD, sortie n o 57-O pour A-10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), rue Duke et A- 720 EST ou rue Saint-Antoine .

: bretelle A-15 SUD, sortie n 57-O pour A-10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), rue et A- ou rue . pour l'avenue Atwater , les rues Guy et de la Montagne : détour principal, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine (virage à gauche permis).

A-15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction SUD

Entre la sortie no 64 (rue Sherbrooke) et l'échangeur Turcot

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détours vendredi :

Pour A-15 SUD et A-720 EST : rue Sherbrooke, boul. Cavendish, rue Saint-Jacques, boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, boul. Angrignon et A-20 EST.

Pour A-20 OUEST : boul. Angrignon, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre et rue Richmond.

Détours dimanche :

AUTOS : rue Sherbrooke (OUEST), avenue Girouard et A-15 SUD.

CAMIONS :

Pour A-15 SUD et A-720 EST : rue Sherbrooke, boul. Cavendish, rue Saint-Jacques, boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, boul. Angrignon et A-20 EST.

Pour A-20 OUEST : boul. Angrignon, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre et rue Richmond.

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Pointe-Claire (Montréal)

Direction OUEST

À la hauteur du boulevard des Sources

fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

A-25

Montréal

Direction NORD

Sortie no 7 (boul. W.-Pelletier)

fermeture de la sortie, de vendredi 21 h 30 à samedi 6 h

Détour : A-25 NORD, sortie no 9-A (rue Bombardier) demi-tour, A-25 SUD, sortie no 5 (rue Sherbrooke).

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Sortie no 82 (boul. Roi-René)

fermeture de la sortie, de vendredi 21 h 30 à samedi 6 h

Détour : sortie no 83 (boul. Bourget), demi-tour, voie de desserte A-40 OUEST et boul. Roi-René.

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Direction EST

Entre le rond-point Dorval et l'entrée de l'aéroport de Montréal

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h 30

Détours :

Pour A-520 EST : A-20 EST, sortie no 58 pour la 55e Avenue, 54e Avenue, chemin de la Côte-de-Liesse EST et A-520 EST.

Pour l'aéroport de Montréal : A-20 EST, sortie no 58 pour la 55e Avenue, 54e Avenue, chemin de la Côte-de-Liesse EST, 46e Avenue, rue Joseph-Dubreuil, 43e Avenue, avenue Ryan, avenue Riddle, chemin de la Côte-de-Liesse OUEST, A-520 OUEST et sortie no 1-O pour l'aéroport.

A-720 / A-20 | AUTOROUTES VILLE-MARIE ET DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie no 5 (boul. Robert-Bourassa, A-10 EST Bonaventure / pont Champlain) dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée de la 1re Avenue à Lachine

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détours :

A-20 / pont Honoré-Mercier : A-10 EST, A-15 NORD jusqu'à l'échangeur Décarie, A-40 OUEST, A-13 SUD et A-20 OUEST ou A-20 EST (vers le pont Honoré-Mercier).

Aéroport : à l'échangeur Décarie, dans la bretelle pour A-40 OUEST, prendre la sortie pour A-520 OUEST.

CUSM : A-10 EST, A-15 NORD, sortie no 64 pour la rue Sherbrooke et boul. Décarie.

Fermetures par défaut :

entrée rue Lucien L'Allier

Détours de vendredi 23 h à lundi 5 h :

AUTOS : via la rue Saint-Antoine, avenue Atwater et A-15 NORD.

CAMIONS : via rue Saint-Antoine, avenue Atwater , rue Saint-Jacques , rue Nazareth et A-10 EST (Bonaventure).

Détour à compter de lundi 5 h :

via la rue Saint-Antoine et la nouvelle entrée de la rue Rose-de- Lima .

: AUTOS : via la rue Saint-Antoine, avenue et A-15 NORD. CAMIONS : via rue Saint-Antoine, avenue , rue , rue Nazareth et A-10 EST (Bonaventure). : via la rue et la nouvelle entrée de la rue Rose-de- . entrée rue du Fort

Détours de vendredi 23 h à lundi 5 h :

: En provenance du boul. René-Lévesque, direction EST :

AUTOS : via rue Guy, rue Saint-Antoine, avenue Atwater et A-15 NORD.

CAMIONS : via rue Lucien-L'Allier, rue Saint-Jacques , rue Nazareth et A-10 EST (Bonaventure).

AUTOS : via rue Guy, rue Saint-Antoine, avenue et A-15 NORD. CAMIONS : via rue Lucien-L'Allier, rue , rue Nazareth et A-10 EST (Bonaventure).

En provenance du boul. René-Lévesque Ouest :

AUTOS : via avenue Atwater et A-15 NORD.

CAMIONS : via avenue Atwater , rue Sherbrooke , rue Guy, boul. René-Lévesque, rue Lucien-L'Allier, rue Saint-Jacques , rue Nazareth et A-10 EST (Bonaventure

Détours à compter de lundi 5 h :

AUTOS : via avenue et A-15 NORD. CAMIONS : via avenue , rue , rue Guy, boul. René-Lévesque, rue Lucien-L'Allier, rue , rue Nazareth et A-10 EST (Bonaventure :

En provenance du boul. René-Lévesque, direction EST :

AUTOS + CAMIONS : via rue Guy, rue Saint-Antoine et nouvelle entrée de la rue Rose-de- Lima .

AUTOS + CAMIONS : via rue Guy, rue et nouvelle entrée de la rue Rose-de- .

En provenance du boul. René-Lévesque, direction OUEST

AUTOS : via avenue Atwater , rue Saint-Antoine et nouvelle entrée de la rue Rose-de- Lima

CAMIONS : avenue Atwater , rue Sherbrooke , rue Guy, boul. René-Lévesque, rue Lucien-L'Allier, rue Saint-Antoine et nouvelle entrée de la rue Rose-de- Lima .

AUTOS : via avenue , rue et nouvelle entrée de la rue Rose-de- CAMIONS : avenue , rue , rue Guy, boul. René-Lévesque, rue Lucien-L'Allier, rue et nouvelle entrée de la rue Rose-de- . Sortie n o 2 pour la rue Saint-Jacques

Détours de vendredi 23 h à lundi 5 h :

: dans le tunnel Ville-Marie , via la sortie n o 5 pour la rue Nazareth, A-10 EST (Bonaventure), sortie n o 4 pour A-15 NORD, sortie n o 64 pour rue Sherbrooke et boul. Décarie.

Détour à compter de lundi 5 h : sur le nouveau tronçon de l'A-20 OUEST.

, via la sortie n 5 pour la rue Nazareth, A-10 EST (Bonaventure), sortie n 4 pour A-15 NORD, sortie n 64 pour rue et boul. Décarie. : sur le nouveau tronçon de l'A-20 OUEST.

via la sortie no 67 pour le boul. Angrignon (désormais située à droite), boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue , boul. Cavendish , rue Sherbrooke et boul. Décarie.

A-720 | TUNNEL VIGER

Montréal

Direction EST

Entre la sortie no 6 (rue Berri) et la rue Panet

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 23 h à samedi 7 h

de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : rue Saint-Antoine.

Fermetures par défaut, vendredi à 22 h 30, dimanche à 20 h 30 :

entrées des rues Notre-Dame , de la Cathédrale et Duke : détour via la rue Saint-Antoine .

A-720 | TUNNEL VIGER

Montréal

Direction OUEST

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : avenue Viger.

AVENUE SOULIGNY / A-25 NORD

Montréal

Direction EST

Entrée de l'avenue Souligny pour l'A-25 NORD

fermeture de l'entrée, de vendredi 23 h à samedi 7 h

Détour pour les AUTOS via A-25 SUD et demi-tour à la sortie no 1 (Île Charron).

Détour pour les CAMIONS via A-25 SUD, sortie no 3 pour la rue Notre-Dame, rue Dickson, rue Hochelaga, boul. de l'Assomption et rue Sherbrooke.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Dans les DEUX directions

À la hauteur du pont d'étagement du boulevard Cléroux

fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Note : fermeture de la première voie à 21 h. Aussi, sur la voie de desserte, fermeture de 1 voie sur 2 dans les deux directions à 22 h.

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction EST

Entre la sortie no 27 (A-19) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h 30 à lundi 4 h 30

Détour : voie de desserte

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 17:13 et diffusé par :