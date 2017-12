Les ministres fédéraux et leurs homologues provinciaux et territoriaux tiennent le premier sommet sur les droits de la personne en près de 30 ans







OTTAWA, le 8 déc. 2017 /CNW/ - L'engagement du Canada à l'égard des droits de la personne est ancré dans la croyance que ces droits sont universels, indivisibles et interdépendants. Il faut renouveler cet engagement afin de réaliser tout le potentiel des droits de la personne pour les groupes marginalisés qui demeurent confrontés à de grandes difficultés, et qui comprennent entre autres les femmes et les filles, les peuples autochtones, les groupes confessionnels, les gens de couleur, les minorités linguistiques, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ2 et les personnes handicapées.

Le dimanche 10 décembre 2017, les Canadiennes, les Canadiens et des gens partout dans le monde célébreront la Journée des droits de la personne, qui marque l'adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pendant les deux journées suivantes, les 11 et 12 décembre 2017, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) se réuniront à Gatineau, au Québec, pour discuter des principales priorités du Canada en matière de droits de la personne et de ce qu'ils peuvent faire ensemble pour faire en sorte que le Canada continue de respecter ses obligations internationales en matière de droits de la personne et pour s'assurer qu'il demeure un chef de file dans ce domaine sur la scène internationale. Il s'agira du premier rassemblement officiel de ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux sur la question des droits de la personne depuis 1988.

Les ministres rencontreront également les leaders des organismes nationaux autochtones, ainsi que des représentants de groupes autochtones, de commissions des droits de la personne et d'organisations civiques, afin d'entendre leurs points de vue sur les priorités du Canada en matière de droits de la personne.

Citations

« Pour la première fois en près de 30 ans, les ministres de partout au pays se réuniront pour parler des droits de la personne au Canada. Notre gouvernement demeure déterminé à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en oeuvre nos obligations internationales et nos engagements en matière de droits de la personne, notamment en accordant plus d'attention à l'établissement de relations avec les peuples autochtones fondées sur la reconnaissance de leurs droits. J'ai très hâte à la semaine prochaine, et il me tarde d'avoir des discussions constructives. »

L'honorable Jody Wilson-Raybould, C.P., c.r., députée

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Cette réunion tant attendue arrive à un moment clé, alors que nous célébrons la Journée des droits de la personne et que nous soulignons le 35e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés. Les discussions que nous aurons avec nos homologues nous aideront à mieux comprendre comment nous pouvons continuer à faire progresser les droits de la personne à la fois au pays et à l'étranger, et à préparer le terrain pour un engagement accru avec les Canadiennes et les Canadiens à l'égard de la protection et de la promotion de ces droits. »

L'honorable Mélanie Joly, C.P., députée

Ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du multiculturalisme

Les faits en bref

La rencontre commencera le lendemain de la Journée des droits de l'homme, laquelle célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme , qui aura 70 ans l'an prochain.

, qui aura 70 ans l'an prochain. Les gouvernements FPT se sont réunis pour discuter des priorités liées aux droits de la personne pour la dernière fois en 1988.

Cette année marque le 40e anniversaire de la Loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que le 35e anniversaire de la Charte des droits et libertés et de l'article 35 de la Loi constitutionnelle.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook et YouTube.

sur Twitter, Facebook et YouTube. Suivez la ministre Wilson-Raybould sur Twitter : @MinJusticeFr.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus par fil RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez le site http://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

SOURCE Department of Justice Canada

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 16:57 et diffusé par :