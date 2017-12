OPTEL acquiert Verify Brand pour ouvrir la voie à la traçabilité de bout en bout







OPTEL GROUP, un fournisseur mondial de systèmes de traçabilité de premier plan aux secteurs des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son offre de traçabilité grâce à l'acquisition de Verify Brand.

Sur le plan stratégique, cette acquisition permet à OPTEL non seulement de compléter son offre de traçabilité et de fournir des solutions de bout en bout, mais aussi d'élargir son portefeuille pour répondre aux exigences d'une large gamme d'industries diverses. « Notre plan est d'optimiser les chaînes logistiques dans le but d'améliorer la performance de nos clients tout en bâtissant une économie durable à long terme », déclare Louis Roy, président du OPTEL GROUP. « Cette acquisition nous permet d'atteindre rapidement une partie cruciale de cet objectif, qui est de connecter la chaîne logistique », ajoute M. Roy.

Cette acquisition combine l'expérience d'OPTEL en déploiement de solutions de caractérisation et de capture de données dans les environnements industriels avec l'expertise éprouvée de Verify Brand en analyses et gestion des données, qui complète parfaitement l'offre d'OPTEL.

L'ajout des capacités de sérialisation L4/5 de Verify Brand à la gamme de solutions OPTEL fournit la connectivité requise pat les sociétés pharmaceutiques pour implémenter Track & Trace à travers la chaîne logistique (L1 à L5).

« Dans un contexte mondial de règlements accrus et de demande des consommateurs pour une plus grande transparence, les marques ont besoin de solutions offrant une vraie visibilité de bout en bout de la chaîne logistique », a commenté Michael Howe, PDG de Verify Brand. La combinaison de notre plateforme de sérialisation mature et flexible avec les capacités Track & Trace d'OPTEL permettra d'accéder aux données, analyses et rapports dont les marques ont besoin pour obtenir enfin ce niveau de visibilité. Nous estimons que les innovations que nous pouvons fournir, de pair avec l'équipe OPTEL, créeront des solutions répondant aux exigences des marques tant aujourd'hui et qu'à l'avenir. »

Impact sur le marché

OPTEL a toujours utilisé l'intelligence artificielle dans ses solutions automatisées. Cette capacité peut désormais être utilisée pour analyser automatiquement les mégadonnées générées à travers la chaîne logistique et permettre aux clients de faire la transition vers la quatrième révolution industrielle ou la numérisation de la fabrication. Les solutions d'OPTEL fourniront l'ultime veille commerciale permettant d'optimiser les processus et augmenter la proximité aux fournisseurs et aux clients.

OPTEL, qui ne fuit jamais devant la complexité, a pour mission de résoudre des problèmes difficiles pour ses clients, et l'acquisition de Verify Brand permet d'accéder à des technologies innovantes à cette fin. OPTEL considère qu'elle est l'une des rares entreprises au monde à posséder cette combinaison unique d'expertise et à aller aussi loin pour aider l'industrie à affronter un paysage de plus en plus compétitif et toujours changeant.

Ces solutions complémentaires permettront à OPTEL de développer une plateforme polyvalente répondant aux exigences de nombreuses industries. « OPTEL a créé une vue systémique des processus industriels et des chaînes logistiques tenant compte des exigences commerciales des clients et du développement durable, et, grâce à cette expertise, je suis confiant que 2018 sera une année incroyable pour les lancements de produits chez OPTEL. Nos solutions révolutionneront les méthodes et fourniront des outils encore plus révolutionnaires tant aux entreprises qu'aux consommateurs », conclut M. Roy.

À propos du OPTEL GROUP

Aujourd'hui une Société certifiée B, OPTEL est l'un des plus importants fournisseurs de systèmes de traçabilité multinationaux qui a pour mission d'utiliser ses technologies novatrices pour créer un monde meilleur. Les solutions de renom de la société garantissent la qualité des produits de santé grand public et contribuent à enrayer la contrefaçon de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Avec une équipe mondiale de près de 850 employés, quatre sites sur quatre continents - Canada, Irlande, Inde et Brésil, ainsi qu'un support dans plus de 20 pays, OPTEL dessert un marché international. OPTEL adapte également ses technologies pour créer des efficacités dans d'autres secteurs divers ? des industries de la santé à la fabrication intelligente et plus encore, tous peuvent bénéficier d'une traçabilité de bout en bout. L'expertise d'OPTEL permettra à diverses industries de mesurer, inspecter, contrôler et suivre divers éléments afin d'améliorer la qualité et de mieux utiliser les ressources. Louis Roy, président d'OPTEL, a été nommé Entrepreneur de l'année 2017 du Canada par EY. Pour en savoir plus, visiter http://www.optelgroup.com.

À propos de Verify Brand

Depuis 2004, Verify Brand aide les organisations à obtenir des sources de revenus et à sauvegarder la réputation de leurs marques en éliminant les activités frauduleuses le long de la chaîne logistique et sur le marché de l'utilisateur final. Le logiciel de sérialisation et de traçabilité de premier plan de la société, la Verify Platform, permet aux marques B2C et B2B les mieux connues du monde de bénéficier d'une meilleure visibilité sur leurs chaînes logistiques et leurs réseaux de partenaires, assurer la conformité globale, opérationnaliser les données commerciales et augmenter la valeur des marques. Pour en savoir plus, visiter http://www.verifybrand.com.

