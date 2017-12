L'utilisation inadéquate de lumières laser décoratives peut représenter une menace à la sécurité aérienne







OTTAWA, 08 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA rappelle aux à la population de faire preuve de prudence au moment de décorer leur propriété à l'aide de lumières laser décoratives durant le temps des Fêtes.



Les projecteurs de laser qui émettent des images festives sur les maisons doivent être orientés vers des surfaces solides et non pas vers le ciel. Les faisceaux laser pointés vers le ciel peuvent pénétrer dans le poste de pilotage d'un aéronef et poser un risque pour les pilotes.

NAV CANADA indique que plusieurs personnes sont surprises d'apprendre que ces populaires ensembles de lumières décoratives peuvent être tout aussi dangereux que n'importe quel autre type de laser. On demande aux consommateurs de lire les avis d'avertissement sur l'emballage et de suivre les consignes soigneusement au moment d'installer les lumières.

Les propriétaires qui habitent à moins de 10 kilomètres d'un aéroport devraient vérifier l'angle de projection de leurs dispositifs afin de s'assurer que les faisceaux laser ne se perdent pas dans le ciel au-delà de leur maison.

Au cours des dernières semaines, le nombre d'attaques au laser rapportées par les pilotes a augmenté. Cette hausse est probablement attribuable à l'utilisation inadéquate de lumières décoratives pendant le temps des Fêtes.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.



La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.



NAV CANADA est un partenaire d'Aireon LLC, une coentreprise internationale qui vise à étendre la couverture de surveillance de la circulation aérienne à la planète toute entière grâce à un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) satellitaire.



