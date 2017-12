Invitation aux médias - Annonce à Technopôle IVÉO

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec vous invitent à une conférence de presse concernant le développement du numérique dans les MRC des Jardins-de-Napierville, Beauharnois-Salaberry, Haut-Richelieu et du Roussillon, en Montérégie....

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, au nom du ministre des Affaires municipales et de...