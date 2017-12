Étapes importantes franchies dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale







Inauguration du premier navire hauturier de science halieutique construit par le chantier naval Seaspan à Vancouver

VANCOUVER, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rebâtir l'industrie maritime, à soutenir l'innovation technologique au Canada et à créer des emplois, des possibilités d'apprentissage et de la prospérité au sein de nombreuses collectivités canadiennes par l'entremise de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

En 2011, à la suite d'un processus concurrentiel, le gouvernement du Canada a choisi le chantier naval de Seaspan à Vancouver pour construire les navires non destinés au combat dans le cadre de la SNCN. Seaspan construira ces navires à son installation de pointe située à North Vancouver et les livrera à la Garde côtière canadienne (GCC) et à la Marine royale canadienne.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le chantier naval de Seaspan à Vancouver ont inauguré le premier grand navire conçu et construit dans le cadre de la SNCN. Le navire hauturier de science halieutique, qui mesure 63 mètres, permettra à la GCC de mieux comprendre la santé des poissons et le milieu océanique.

Il s'agit d'une étape importante pour le chantier naval de Seaspan, le gouvernement du Canada et la SNCN, qui a été lancée en 2010 en vue de répondre aux besoins du Canada d'acquérir les navires requis, notamment au moyen de la construction de grands et de petits navires ainsi que des travaux de réparation, de radoub et d'entretien.

Outre l'annonce d'aujourd'hui, nous continuons à franchir des étapes importantes dans le cadre de la SNCN. Voici quelques exemples :

Le 23 novembre 2017, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), la GCC a accepté le premier de 12 bateaux de recherche et de sauvetage fabriqués par le chantier naval Forillon et Hike Metal Products.

(Nouvelle-Écosse), la GCC a accepté le premier de 12 bateaux de recherche et de sauvetage fabriqués par le chantier naval Forillon et Hike Metal Products. Aujourd'hui, au chantier naval d'Irving à Halifax (Nouvelle-Écosse), le troisième mégabloc du premier navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique, le futur NCSM Harry DeWolf, sera déplacé à l'extérieur de l'immense hangar de production au niveau du terrain, et rejoindra les deux autres mégablocs qui constitueront le navire.

(Nouvelle-Écosse), le troisième mégabloc du premier navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique, le futur NCSM Harry DeWolf, sera déplacé à l'extérieur de l'immense hangar de production au niveau du terrain, et rejoindra les deux autres mégablocs qui constitueront le navire. Dans les prochaines semaines au chantier naval d'Irving à Halifax , l'acier destiné au troisième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique sera taillé.

Citations

« Je suis fière d'annoncer l'inauguration du premier grand navire dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Cette inauguration, et les autres étapes importantes qui ont été récemment franchies, constituent d'excellents exemples des façons dont cette initiative améliore réellement les possibilités économiques pour le secteur maritime canadien et les industries connexes, génère plus de possibilités pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises autochtones, et crée des possibilités d'emploi dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref



La SNCN offre d'importantes possibilités aux Canadiens et aux fournisseurs canadiens grâce aux contrats attribués par le gouvernement et les chantiers navals aux centaines d'entreprises d'un bout à l'autre du pays, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Depuis 2014, Seaspan a déboursé plus de $20 millions de dollars en s'alliant avec 19 entreprises et partenaires des Premières nations. Ces entreprises constituent une partie importante de la chaîne d'approvisionnement de Seaspan, qui est composée de plus de 400 entreprises canadiennes contribuant à l'ensemble des travaux au titre de la SNCN.

de dollars en s'alliant avec 19 entreprises et partenaires des Premières nations. Ces entreprises constituent une partie importante de la chaîne d'approvisionnement de Seaspan, qui est composée de plus de 400 entreprises canadiennes contribuant à l'ensemble des travaux au titre de la SNCN. Selon les estimations, les contrats attribués dans le cadre de la SNCN jusqu'à maintenant permettront d'injecter environ 7,7 milliards de dollars dans le produit intérieur brut du Canada et de créer ou de maintenir à peu près 7 350 emplois par année, en moyenne, entre 2012 et 2022.

