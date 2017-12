Jasen Wang, fondateur de Makeblock, a prononcé un discours lors de la conférence Fortune Brainstorm TECH International







Société spécialisée dans le codage et l'IA, Makeblock est leader dans le secteur des STIM

SHENZHEN, Chine, le 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Makeblock, fournisseur leader mondial de solutions destinées à l'enseignement des STIM, a participé à la première conférence Fortune Brainstorm TECH International, en tant que société du top 3 dans l'équipe des nouveaux médias, du divertissement et de l'enseignement. Jasen Wang, fondateur et PDG de Makeblock, a été invité à prononcer un discours lors de la conférence.

« En tant que fournisseur leader de solutions destinées à l'enseignement des STIM, Makeblock détient la gamme de produits destinés à l'enseignement des STIM la plus complète du secteur, bénéficie d'un modèle d'affaires mondialisé, multicanal et leader du secteur, et possède l'une des meilleures compétitions de robotique au monde destinée aux adolescents, » a déclaré Jasen Wang. « Nos produits incluent une gamme de robotique, des modules électroniques, des drones, des logiciels, etc. Makeblock entend aider les enfants à apprendre la programmation, le codage, l'IA et l'IoT, en les encourageant à faire de leurs idées une réalité. »

Les capacités de R&D de Makeblock ont d'ores et déjà été largement reconnues à travers le monde. Rien qu'en 2017, Makeblock a remporté le Prix de la conception produit Red Dot en Allemagne, le Premier prix IDEA (International Design Excellence Awards, pour Prix d'excellence international en matière de conception) aux États-Unis, le Premier prix K-Design en Corée, et le Prix de la conception de produit au Japon.

Plus de 4,5 millions de personnes réparties dans 20 000 établissements scolaires et 140 pays utilisent Makeblock pour apprendre le codage et la robotique. À ce jour, Makeblock a remporté une part de marché comprise entre 45 et 50 pour cent dans les écoles secondaires en France. En 2016, Makeblock a établi un partenariat stratégique avec Softbank, et a ouvert de nouveaux bureaux au Japon. Makeblock possède également des bureaux en Europe, aux États-Unis, et à Hong Kong, en Chine. En 2017, Makeblock a obtenu avec succès une ronde de financement de série B d'une valeur de 200 millions RMB.

À propos de Makeblock

Fondée en 2013, Makeblock Co., Ltd est un fournisseur leader mondial de solutions destinées à l'enseignement des STIM. Makeblock propose des kits robotiques programmables faciles à utiliser, des plateformes électroniques d'assemblage par blocs, des plateformes de construction de robotique à faire soi-même, des applis de programmation graphique, ainsi que des cours pour inciter les enfants d'aujourd'hui à déployer leur potentiel et leur créativité pour créer un monde meilleur demain. Site Web : http://www.makeblock.com/.

À propos de la conférence Fortune Brainstorm TECH International

La toute première conférence Fortune Brainstorm TECH International a eu lieu les 5 et 6 décembre à Guangzhou, en Chine. Réunissant les professionnels les plus intelligents et les plus innovants des secteurs des technologies, des médias, du divertissement et de la finance, la conférence Fortune Brainstorm TECH International présentera les innovateurs chinois qui réinventent les règles et refaçonnent le paysage, aux côtés de leaders des technologies originaires du monde entier.

http://www.fortunechina.com/summit/2017_Guangzhou_Fortune_Brainstorm_Tech_International/guanwang.html

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/616841/Makeblock.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/616842/Makeblock2.jpg

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 15:44 et diffusé par :