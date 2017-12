Le ministre MacAulay renforce le partenariat sur le commerce agricole avec le Mexique







OTTAWA, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Le commerce agricole croissant du Canada avec le Mexique constitue un facteur économique clé qui aidera à stimuler la croissance à long terme et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Le commerce agricole bilatéral entre le Canada et le Mexique se chiffrait à 4,2 milliards de dollars en 2016.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a terminé aujourd'hui une visite de deux jours à Mexico pour resserrer les relations bilatérales et promouvoir les débouchés commerciaux. Le Canada était aussi l'invité d'honneur international à Alimentaria, un important salon consacré aux aliments et aux boissons du Mexique qui attire chaque année plus de 300 entreprises en provenance d'une bonne vingtaine de pays. Le ministre a fait la visite du salon en compagnie du président du Mexique, Enrique Peña Nieto et le secrétaire mexicain de l'Agriculture, de l'Élevage, du Développement rural, des Pêches et de l'Alimentation, José Calzada. Le Canada a exposé ses produits alimentaires de qualité élevée et fait la promotion de ses excellentes relations bilatérales avec le Mexique. La visite du ministre s'inscrit dans les efforts du Canada qui prévoit faire passer ses exportations mondiales de produits agroalimentaires à 75 milliards de dollars d'ici 2025.

Lors de son séjour à Mexico, le ministre MacAulay a tenu sa cinquième réunion officielle avec le secrétaire Calzada, afin de promouvoir le commerce continu entre les deux pays. S'appuyant sur une collaboration continue, le ministre a prononcé une allocution lors d'une conférence devant près de 500 invités, notamment des intervenants influents des milieux gouvernementaux et industriels du Mexique.

Le ministre a aussi participé à une table ronde avec des représentants clés de l'industrie canadienne et mexicaine, pour échanger des idées sur l'augmentation des débouchés commerciaux bilatéraux et le resserrement des relations commerciales intégrées. Ils ont discuté des négociations actuelles de l'Accord de libre-échange nord-américain, et de l'importance de maintenir une solide chaîne intégrée d'approvisionnement agricole nord-américaine. Des membres de l'industrie canadienne, dont l'Association canadienne des éleveurs de bovins, la Fédération canadienne du mouton, Boeuf Canada et le Conseil canadien du porc, ont voyagé avec le ministre.

« Les marchés solides et intégrés du Canada et du Mexique offrent un excellent environnement commercial pour nos produits agricoles de qualité supérieure tout en appuyant la croissance des emplois de la classe moyenne dans les deux pays. Le commerce bilatéral a considérablement augmenté au fil des ans, et nous avons l'intention de continuer à profiter de nos relations prospères pour atteindre notre objectif d'exportation agricole d'une valeur de 75 milliards de dollars. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Mexique est un important marché d'exportation agricole et agroalimentaire pour le Canada, la valeur des produits agricoles et agroalimentaires exportés s'élevant à 1,7 milliard de dollars CAN l'an dernier.

Plus de 12 % des importations de boeuf du Mexique proviennent du Canada, de même que 97 % de ses importations de canola.

