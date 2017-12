Economical accueille Susan Monteith dans son conseil d'administration







Renforcer l'expertise des marchés financiers

WATERLOO, ON, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Assurance Economical a annoncé aujourd'hui l'ajout de Susan Monteith à son conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2018.

« L'expérience impressionnante de Mme Monteith en services bancaires d'investissement et dans les marchés financiers renforce l'expertise de notre conseil d'administration alors que nous continuons sur la voie de devenir une société publique solide et indépendante », affirme John Bowey, Président du conseil. « Nous avons hâte de mettre à profit les forces de Mme Monteith dans nos initiatives de croissance stratégiques, ce qui sera particulièrement important pour la réussite de l'entrée en bourse d'Economical. »

Mme Monteith a agi à titre de conseillère de confiance au cours de sa carrière dans les marchés financiers. Elle a été membre du cabinet de campagne de Centraide de Toronto et de la région de York, et le conseil de la Fondation du Toronto Rehab Hospital. Elle est également membre fondatrice du conseil Women in Capital Markets et oeuvre pour améliorer le sort des femmes dans l'industrie des marchés financiers. Avec plus de 30 ans d'expérience dans des rôles de haute direction chez la Financière Banque Nationale, Genuity Capital Markets et Marchés des capitaux CIBC, elle représente une valeur ajoutée au conseil d'administration d'Economical.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada avec plus de 2,2 milliards de dollars en primes annualisées et 5,6 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2017. Établie à Waterloo en Ontario, cette entreprise canadienne cette entreprise détenue et exploitée par des Canadiens répond aux besoins en matière d'assurance habitation, automobile et des entreprises de plus d'un million de clients à travers le pays.

SOURCE Assurance Economical

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 15:30 et diffusé par :