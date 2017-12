Le Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ accueille sept nouveaux membres







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et sa Fondation sont heureux et fiers d'intégrer sept nouveaux membres au Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ. Ce regroupement prestigieux est composé de personnalités québécoises ou de la scène internationale qui contribuent de façon importante à l'essor de l'institution et de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Les sept nouveaux ambassadeurs :

Nadia Bonetti

Présidente, NBA

Alain Brunet

Président et chef de la direction, Société des alcools du Québec

Martin Couture

Président et chef de la direction, Sanimax

Paul C. Genest

Premier vice-président, Power Corporation du Canada

Jean-Yves Germain

Coprésident, Groupe Germain Hospitalité

Régis Marcon

Chef-propriétaire, Restaurant Régis & Jacques Marcon (France)

Kevin Taylor

Président des opérations, Société des casinos du Québec

Ces personnes se joignent aux 81 membres actuels - chefs de cuisine, gens d'affaires ou de communications, dirigeants de sociétés publiques ou privées - de ce Cercle des ambassadeurs, créé en 2013 pour marquer le 45e anniversaire de l'ITHQ et les 10 ans de sa Fondation. Le Cercle a accueilli officiellement les sept nouveaux ambassadeurs hier, lors de son dîner gastronomique annuel, qui a été préparé par des professeurs et étudiants de l'ITHQ.

Tous les membres partagent un profond engagement envers l'ITHQ. Ils s'impliquent dans ses activités ou celles de sa Fondation, accueillent des stagiaires dans leur entreprise, concluent des partenariats au profit des étudiants ou de la recherche, ou encore favorisent son rayonnement international. Par leur adhésion au Cercle des ambassadeurs, ces personnes concrétisent d'une autre façon leur soutien en s'associant ainsi publiquement à l'ITHQ.

Pour connaître la liste des 88 ambassadeurs, rendez-vous à www.ithq.qc.ca/institut/cercle-des-ambassadeurs/.

À propos de l'ITHQ

Depuis 50 ans, l'ITHQ est la référence au Canada pour la formation en tourisme, hôtellerie et gastronomie. Seule école au pays à offrir des programmes enrichis au secondaire, au collégial et à l'universitaire, elle est reconnue pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie. Un enseignement innovant, un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique ainsi qu'un centre d'expertise et un centre de recherche fortement implantés dans le milieu, font de l'ITHQ le choix numéro un pour la formation d'une relève hautement qualifiée et d'avant-garde.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement afin de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis plus d'un million de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'Institut.

