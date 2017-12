Empire des Romanov : Anton Bakov annonce la restauration sensationnelle de l'État de la dynastie des Romanov après un hiatus de 100 ans







Le 6 décembre, le fondateur du Parti monarchiste de Russie a donné une conférence de presse au centre de presse TASS à Iekaterinbourg.

Selon M. Bakov, les documents appuyant sa déclaration ont été délibérément et symboliquement rendus publics à Iekaterinbourg. Cette ville a été choisie pour avoir été témoin de l'acte de régicide le plus horrible et le plus impitoyable jamais commis. Au cours de la conférence de presse, on a présenté aux journalistes le mémorandum d'amitié et de coopération entre la République de Gambie et l'Empire des Romanov, signé le 1er décembre à Banjul par le secrétaire général de la Gambie, Dawda D. Fadera, et le ministre des Affaires étrangères de l'Empire des Romanov, Modou Lamin Saidykhan.

Selon ce document, la République de Gambie, en Afrique de l'Ouest, est devenue le premier gouvernement à reconnaître officiellement l'Empire des Romanov et à lier des relations diplomatiques avec celui-ci. En échange, l'Empire des Romanov a accepté de contribuer à hauteur de 60 millions USD au budget de la Gambie.

Le nouvel Empire des Romanov sera situé sur des îles artificielles d'une superficie de 10 km² situées dans les eaux territoriales de la République de Gambie. Le territoire des îles, qui fait cinq fois la taille de Monaco, sera sous la juridiction souveraine de l'Empire. Sur ces îles, une nouvelle ville sera fondée, la première ville « intelligente » d'Afrique : Saint-Nicolas, capitale de l'Empire. Le nom de la ville rend hommage à Saint Nicolas II, assassiné à Iekaterinbourg.

Ainsi, selon l'annonce faite par M. Bakov, l'Empire des Romanov quitte les rangs des états virtuels pour devenir un pays partiellement reconnu. M. Bakov remplira lui-même les fonctions de premier ministre et d'archichancelier de l'Empire des Romanov.

Le chef de l'Empire des Romanov est Sa Majesté Impériale l'Empereur Nicolas III, un arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Alexandre II et de la Reine Victoria, arrière-petit-fils de Cyrille Ier.

La conceptualisation des îles artificielles et les négociations gouvernementales avec la Gambie ont duré plus de 6 ans et coûté plus de 6 millions de dollars à la famille Bakov. Aux côtés du chef de la famille Bakov, participent à ce projet sa femme Marina, ses fils Ilya et Mikhaïl ainsi qu'une grande équipe de personnes partageant les mêmes idées et issues de différents pays.

