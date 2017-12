Air China lance un nouveau service sans escale entre Shenzhen et Los Angeles







BEIJING, 8 décembre 2017 /CNW/ - Le 7 décembre, le vol inaugural sans escale d'Air China reliant Shenzhen à Los Angeles a décollé de l'aéroport international Bao'an, situé à Shenzhen. La nouvelle liaison s'ajoute au portefeuille grandissant de trajets internationaux long-courriers dont dispose cette ville. Elle aidera aussi à promouvoir les échanges économiques et culturels entre le sud de la Chine et la côte ouest des États-Unis.

En 2016, plus de 5 millions de touristes se sont déplacés entre la Chine et les États-Unis, alors que la Chine est devenue la principale destination des visiteurs américains voyageant dans la région de l'Asie-Pacifique. Los Angeles est désormais la première ville des États-Unis à accueillir plus d'un million de voyageurs chinois en l'espace d'un an. La nouvelle liaison sans escale d'Air China abaissera le temps de transit entre Shenzhen et Los Angeles à un peu plus de 12 heures et sera bien pratique pour les touristes et les passagers d'affaires.

Dans les dernières années, Air China a élargi son réseau international de liaisons pour soutenir les importantes stratégies gouvernementales, dont l'initiative « One Belt, One Road » (une ceinture, une route) et le développement de la ceinture économique du fleuve Yangzi Jiang et du delta de la rivière des Perles, lequel regroupe notamment Guangdong, Hong Kong et Macao. Air China offre désormais des vols depuis quatre principaux carrefours de Beijing, Chengdu, Shanghai et Shenzhen. Entre-temps, Air China et Shenzhen Airlines ont aussi étendu le réseau de liaisons internationales de Shenzhen, jouissant de l'appui complet de l'administration municipale de cette ville. En 2016, Air China s'est associée à Shenzhen Airlines pour lancer une nouvelle route entre Shenzhen et Los Angeles en passant par Beijing, ainsi qu'un trajet sans escale entre Shenzhen et Francfort. Ces nouveaux services ont bonifié le réseau de liaisons internationales de Shenzhen et ont contribué à stimuler le développement de l'aéroport international Bao'an de Shenzhen. Ils représentent aussi un pilier important de la stratégie d'Air China visant à améliorer le nombre de liaisons dans le sud de la Chine.

En moyenne, chaque jour, la famille de transporteurs d'Air China propose une capacité assise combinée de 30 000 sièges pour les vols en partance de Shenzhen, et 179 départs ont lieu quotidiennement vers 74 destinations nationales et internationales. En tant que transporteur membre de la famille Air China établi à Shenzhen, Shenzhen Airlines compte une flotte de 200 avions et exploite 220 liaisons nationales et internationales. À l'avenir, Air China et Shenzhen Airlines continueront de s'aligner sur l'initiative « One Belt, One Road » de la Chine et sur la stratégie « Go Global » (en route vers le monde) de la CAAC (Civil Aviation Administration of China; administration de l'aviation civile de la Chine) à mesure qu'ils élargissent leur réseau de liaisons dans le sud de la Chine et qu'ils forgent des liens entre Shenzhen et le reste de la planète.

Information de vol :

La nouvelle liaison entre Shenzhen et Los Angeles sera désignée par les numéros de vol CA769/70 et assurée trois fois par semaine (lundi, jeudi et samedi). Les passagers quitteront Shenzhen à 23 h 30 pour arriver à Los Angeles à 20 h. Les vols de retour partiront de Los Angeles à 22 h 50 pour se poser à Shenzhen à 5 h 40 la troisième journée. Ces horaires sont exprimés selon l'heure locale. La nouvelle liaison d'Air China sera exploitée avec un avion Boeing 787-9 Dreamliner disposant de trois classes en cabine (classe affaires, classe économique privilège et classe économique). Chacune de ces classes est munie d'écrans tactiles de 11 pouces pour offrir une expérience de divertissement en vol de qualité supérieure.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/617279/Air_China_Logo.jpg

SOURCE Air China

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 14:46 et diffusé par :