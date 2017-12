La ministre Hajdu tient une table ronde sur l'ALENA avec des représentants syndicaux







OTTAWA, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à moderniser et à mettre à jour l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALENA) de façon à ce que tous les Canadiens puissent bénéficier des avantages liés au commerce. C'est pourquoi le gouvernement consulte les Canadiens de tous les secteurs et de tous les horizons, alors que se poursuivent les négociations trilatérales sur l'ALENA entre le Canada, les États?Unis et le Mexique.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a rencontré le mouvement syndical qui représente les travailleurs canadiens afin d'entendre leur avis sur la modernisation de l'ALENA. Les syndicats sont essentiels au maintien d'une classe moyenne forte et à une croissance économique dont tous peuvent bénéficier.

Alors que nous collaborons de façon constructive pour moderniser l'ALENA, le Canada cherche à inclure des engagements à ratifier et à mettre en oeuvre les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et à protéger les syndicats et le processus de négociation.

« L'ALENA soutient des millions d'emplois de la classe moyenne au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Sa modernisation est l'occasion de rendre un bon accord encore meilleur en intégrant des dispositions plus rigoureuses en matière de main-d'oeuvre qui offriront de meilleures protections pour les travailleurs et qui aideront les entreprises à réussir au Canada et en Amérique du Nord. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

L'ALENA soutient la croissance, l'innovation et les emplois bien rémunérés au Canada , au Mexique et aux États-Unis. L'accord a ouvert la voie à une intégration économique sans précédent entre les partenaires. En 2016, le commerce trilatéral a généré près de 1 000 milliards de dollars américains, soit plus du triple depuis 1993.

Le gouvernement a été à l'écoute des Canadiens de partout au pays et de tous les secteurs et de tous les horizons pour évaluer ce qui compte pour eux et promouvoir les intérêts du Canada pendant les négociations de l'ALENA. Les consultations et l'engagement se poursuivent à mesure que les négociations progressent.

pendant les négociations de l'ALENA. Les consultations et l'engagement se poursuivent à mesure que les négociations progressent. Le chapitre sur le travail proposé par le Canada comprend un niveau d'obligations plus élevé que les accords antérieurs, comme l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, et l'Accord économique et commercial global Canada -Union européenne.

