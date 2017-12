La Chambre des notaires salue le dépôt du projet de loi n°168 - Loi visant à favoriser l'accès à la justice et à en accroître l'efficacité







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En tant qu'ordre professionnel ayant comme mission première la protection du public, la Chambre des notaires du Québec soutient chaque moyen visant à placer le citoyen au coeur du système de justice et permettant d'en améliorer l'accessibilité et l'efficacité. C'est pourquoi, elle salue le dépôt du projet de loi n°168 - Loi visant à favoriser l'accès à la justice et à en accroître l'efficacité comportant une série de mesures qui permettront aux citoyens de faire valoir leurs droits et leurs obligations plus facilement, notamment en favorisant le recours aux modes de prévention et de règlement des différends.

« La Chambre des notaires se réjouit de voir que, par ce projet de loi, la ministre de la Justice met l'accent sur la prévention afin de trouver des solutions concrètes aux problématiques d'accessibilité et d'efficience du système de justice », souligne Me François Bibeau, président de la Chambre des notaires.

Les notaires contribuent quotidiennement à assurer un meilleur accès à la justice et une plus grande efficacité du système judiciaire. Présents sur l'ensemble du territoire québécois, les notaires sont des conseillers juridiques de choix dont la pratique est axée sur la prévention. Juristes de l'entente, ils accompagnent les citoyens afin de leur éviter d'éventuels litiges devant les tribunaux. Ils agissent aussi comme médiateurs en matière civile, commerciale et familiale dans l'objectif de placer les justiciables au coeur de la résolution de conflit et ainsi désengorger le système de justice.

Ainsi, la Chambre des notaires appuie le projet de loi n°168 - Loi visant à favoriser l'accès à la justice et à en accroître l'efficacité et souhaite que d'autres mesures soient prochainement mises en oeuvre. La Chambre encourage, du même souffle, les autorités publiques à mettre à contribution les notaires dans l'instauration de telles mesures, afin de bénéficier de leur expertise en matière de droit préventif et de la confiance que leur témoignent les Québécois.

La Chambre des notaires du Québec est l'ordre professionnel regroupant plus de 3 900 notaires. Elle a pour mission principale d'assurer la protection du public qui recourt aux services de ses membres.

