Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Inauguration du nouveau centre de services municipaux de Saint-Gérard-Majella







SAINT-GÉRARD-MAJELLA, QC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la construction du nouveau centre de services municipaux de Saint?Gérard-Majella. Cette infrastructure permet à la fois d'assurer la pérennité des services publics aux citoyens et d'offrir aux employés un environnement sécuritaire et conforme aux normes en vigueur.

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, profite de l'inauguration du bâtiment pour annoncer qu'une contribution financière de près de 890 000 $ a été accordée par le gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet. La Municipalité a complété le financement, pour un investissement provincial-municipal de près de 1,5 million de dollars.

Citations :

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement à ce projet, qui revêt une grande importance pour les citoyens et les employés municipaux de Saint-Gérard-Majella. Grâce à cet investissement, la Municipalité bénéficie maintenant d'une infrastructure moderne et de qualité répondant aux besoins de la population, notamment en matière de rassemblement communautaire. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Le gouvernement du Québec investit dans toutes les régions pour assurer leur vitalité et leur développement. Il s'agit d'une priorité qui se traduit notamment par un soutien aux municipalités dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je remercie le gouvernement du Québec pour cette contribution financière qui nous a permis de renouveler nos infrastructures, en vue d'offrir des services essentiels à notre communauté. »

Georges-Henri Parenteau, maire de Saint-Gérard-Majella

Faits saillants :

Le nouveau bâtiment remplace l'ancien bureau municipal, qui ne répondait plus aux normes de santé et de sécurité au travail. Situé sur le terrain de l'ancienne église paroissiale, le centre de services municipaux regroupe notamment un espace communautaire pouvant accueillir 150 personnes, une salle de conférence et des bureaux administratifs.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 1 479 400 $. Le gouvernement du Québec a versé une contribution financière de 887 640 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des dix prochaines années.

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet RECIM, visitez la section Infrastructures du site du MAMOT : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-5/

Plan québécois des infrastructures 2017-2027 : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf

