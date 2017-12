ACIC : L'investissement de 2 milliards $ de NOVA Chemicals en Ontario met l'innovation canadienne sur le marché nord-américain







--Le gouvernement de l'Ontario allouera jusqu'à 100 millions $--

OTTAWA, le 8 déc. 2017 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) a applaudi aujourd'hui la nouvelle selon laquelle NOVA Chemicals va investir 2 milliards de dollars dans une nouvelle installation en Ontario. Les fonds, qui représentent le plus gros investissement d'entreprise dans la région de Sarnia-Lambton, serviront à construire une nouvelle usine de polyéthylène et d'agrandir l'usine de craquage d'éthylène de Corunna. L'ACIC a également remercié la province de l'Ontario pour leur contribution de 100 millions de dollars. Cet investissement créera 2 000 emplois directs et indirects au cours des 10 premières années du projet seulement, et permettra de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de 25 pour cent additionnels par rapport au niveau de 2016.

NOVA Chemicals est l'un des plus gros producteurs de polyéthylène en Amérique du Nord, la matière plastique la plus utilisée dans le monde. Les résines de polyéthylène sont utilisées pour des applications comme l'emballage des aliments ; le moulage par injection, notamment les capsules et les capuchons; et le moulage par rotation comme les bennes à ordures et les conteneurs d'entreposage industriels.

La nouvelle usine de polyéthylène permettra d'apporter la plate-forme technologique de fabrication brevetée hautement avancée, innovatrice et de la prochaine génération de NOVA Chemicals en Ontario (technologie avancée SCLAIRTECHtm).

« Peu de gens comprennent vraiment les efforts requis pour faire un investissement de cette ampleur au Canada aujourd'hui, » a dit Bob Masterson, le président-directeur général de l'ACIC. « La concurrence mondiale pour attirer les investissements est intense. Nous sommes ravis que NOVA Chemicals ait décidé de faire cet investissement à Sarnia, Ontario, » a poursuivi M. Masterson. « Nous reconnaissons également l'importance du soutien du ministre Brad Duguid à cet investissement et de l'aide fournie à NOVA Chemicals par l'intermédiaire du Fonds pour l'emploi et la prospérité de la province de l'Ontario. »

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est l'Association des leaders de l'industrie canadienne de la chimie ; une industrie d'une valeur de 53 milliards de dollars. Elle représente plus de 50 membres et partenaires, partout au pays. Les membres de l'ACIC sont signataires de la Gestion responsableMD - l'initiative de développement durable de l'Association reconnue par l'ONU.

